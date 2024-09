Manchester City-Inter dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Inter si sfidano in uno dei big match della 1ª giornata di Champions: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Parte subito forte l’ edizione 2024/2025 della Champions League, la prima con il nuovo format. Tra i big match in programma nella prima giornata della competizione c’è la sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi.

Un remake della finale di Champions League del 2023, vinta dagli inglesi per 1-0 grazie al goal di Rodri. Per i nerazzurri un motivo in più per far bene.

Tutte le info su Manchester City-Inter: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.