Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
NON USARE - Yildiz SouléGetty
GOAL

Come vedere Juventus-Roma in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Partita fondamentale in chiave alta classifica, per rilanciare le ambizioni Champions League e, perché no, anche Scudetto: i bianconeri e i giallorossi si giocano tantissimo. Come vedere la sfida su NOW.

Pubblicità

Juan Cabal, al termine della partita vinta dalla Juventus contro il Bologna, è stato chiaro: la partita contro la Roma è importante non solo in chiave alta classifica, ma anche in ottica Scudetto. E se lo dice uno dei diretti protagonisti c’è da crederci.

Abbonati a NOW

Scopri le migliori offerte

Questo, insomma, è e sarà Juventus-Roma, gara che illumina la 16esima giornata di Serie A e che potrebbe cambiare le carte in tavola nelle prime posizioni, rilanciando le ambizioni sia dei bianconeri che dei giallorossi.

La Juventus di Luciano Spalletti, come detto, ha vinto contro il Bologna al Dall’Ara grazie al goal di Cabal, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini ha battuto il Como con la rete di Wesley.

Ma è possibile guardare Juventus-Roma su NOW: come? In questa pagina tutte le informazioni utili per seguire in diretta la partita tra i bianconeri e i giallorossi.

  • ORARIO JUVENTUS-ROMA

    La partita Juventus-Roma è in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20:45: la sfida sarà disputata all’Allianz Stadium di Torino.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE JUVENTUS-ROMA IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come detto, Juventus-Roma è disponibile su NOW, ma non è una novità. Su NOW possono essere seguite tre partite a giornata della Serie A ENILIVE 2025/26 (114 in tutta la stagione), tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28.

    Il calcio, su NOW, è di casa: sulla piattaforma on demand di Sky sono visibili anche 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League in esclusiva streaming, per il triennio 2024/27, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, in esclusiva fino alla stagione 2026/27, anche grazie a Diretta Gol, tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28, la Premier League il meglio della Bundesliga e della Ligue 1.

    Basta acquistare il PASS SPORT di NOW, l’abbonamento che consente l’accesso a tutti i contenuti legati allo sport, live e on demand, dei canali di Sky Sport.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE SI VEDE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva streaming fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo occorre attivare il Pass Sport di NOW.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
0