
Come vedere Inter-Juventus in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Torna il Derby d’Italia in Serie A Enilive: la sfida eterna tra Inter e Juventus anima la 25esima giornata. Ma come seguire la gara su NOW?

Una partita dal fascino intramontabile: Inter-Juventus è un pezzo non solo del campionato italiano, ma della storia dello sport italiano, in generale.

Un confronto che anima gli animi dei tifosi di tutto il mondo, non solo del nostro Paese, e che accende la 25esima giornata, in una Milano già movimentata per le Olimpiadi invernali.

I nerazzurri sono reduci da un netto 0-5 contro il Sassuolo, con l’ennesimo goal di Lautaro Martinez e le reti di Bisseck, Thuram, Akanji e Luis Henrique.

I bianconeri hanno ripreso in extremis la Lazio all’Allianz Stadium con il goal di Kalulu in pieno recupero, non riuscendo a dare slancio al loro momento in Serie A Enilive.

Inter-Juventus è su NOW: ma come guardarla? In questa pagina tutte le informazioni utili, dall’orario all’abbonamento da acquistare per seguire la partita.

  • INTER-JUVENTUS, QUANDO SI GIOCA: ORARIO E DATA

    La gara tra Inter e Juventus si gioca sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45: il teatro della sfida sarà San Siro.

  • QUANTE VOLTE INTER E JUVENTUS HANNO VINTO IL DERBY D’ITALIA?

    L’Inter e la Juventus si sono sfidate, in Serie A, 185 volte dalla stagione 1929/30: in totale sono 254 i confronti in tutte le competizioni.

    I bianconeri, nel massimo campionato italiano, sono in vantaggio con 89 vittorie contro le 49 dei nerazzurri. I pareggi, invece, sono 47.

    In totale, la Juventus ha vinto 114 partite in tutte le competizioni contro le 77 dell’Inter: i pareggi, contando tutte le partite ufficiali, sono 63.

  • COME VEDERE INTER-JUVENTUS IN STREAMING SU NOW

    Come detto, Inter-Juventus sarà visibile su NOW che, com’è noto, trasmette in diretta streaming, per questa stagione, 114 gare della Serie A Enilive 2025/26, con 3 partite a giornata e, in generale, 30 delle migliori 76 partite del torneo.

    Inoltre, NOW trasmette185 delle 203 partite stagionali della UEFA Champions League in esclusiva streaming, ma anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, in esclusiva fino alla stagione 2026/27, grazie anche a Diretta Gol, tutta la Serie C Sky WIFI, la Premier League e il meglio della Bundesliga e della Ligue 1.

    Basterà acquistare il PASS SPORT che permette di seguire i contenuti live e on demand relativi dei canali di Sky Sport.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo occorre attivare il Pass Sport di NOW.

