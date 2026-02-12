Come vedere Inter-Juventus in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Una partita dal fascino intramontabile: Inter-Juventus è un pezzo non solo del campionato italiano, ma della storia dello sport italiano, in generale.
Un confronto che anima gli animi dei tifosi di tutto il mondo, non solo del nostro Paese, e che accende la 25esima giornata, in una Milano già movimentata per le Olimpiadi invernali.
I nerazzurri sono reduci da un netto 0-5 contro il Sassuolo, con l’ennesimo goal di Lautaro Martinez e le reti di Bisseck, Thuram, Akanji e Luis Henrique.
I bianconeri hanno ripreso in extremis la Lazio all’Allianz Stadium con il goal di Kalulu in pieno recupero, non riuscendo a dare slancio al loro momento in Serie A Enilive.
Inter-Juventus è su NOW: ma come guardarla? In questa pagina tutte le informazioni utili, dall’orario all’abbonamento da acquistare per seguire la partita.