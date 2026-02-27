Goal.com
Live
Antonio Torrisi

Come vedere la F1 e la MotoGP 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Riparte la grande stagione dei motori su NOW: la Formula 1 e la MotoGP, ma non solo. Tutto pronto per 11 mesi di puro motorsport.

Finalmente ci siamo: i primi mesi dell’anno coincidono con il ritorno della Formula 1 e della MotoGP, con i rispettivi campionati pronti a partire, tra cambi di regolamento e conferme.

Sì, perché la F1 nel 2026 attraversa una modifica regolamentare destinata a fare storia: un maggiore spazio alla parte elettrica e le nuove monoposto caratterizzeranno tutta la stagione, aprendo le porte a un possibile ribaltone tra i team, con la Ferrari pronta a rilanciare le proprie ambizioni. Ma ne parliamo più avanti.

In MotoGP tante conferme: i 6 piloti italiani in griglia, Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, Bastianini, Marini accendono il tricolore in una stagione che vedrà Marc Marquez su Ducati a caccia dell’ennesimo titolo mondiale.

Ma, ovviamente, non solo F1 e MotoGP: su NOW tutto il meglio del motorsport, con dalla F2 alla F1 Academy, passando per la F3, ma anche Moto2, Moto3 e Superbike. E molto altro: ma come guardare i motori in esclusiva streaming su NOW? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • MOTOGP 2026: QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL MOTOMONDIALE

    Il nuovo mondiale di MotoGP parte l’1 marzo 2026 con il GP di Thailandia e termina il 22 novembre 2026 a Valencia: in totale verranno corsi 22 GP e altrettante Sprint Race, che verranno corse il sabato, con qualche novità.

    Dopo 22 anni torna in calendario il GP del Brasile, ma tra gli appuntamenti imperdibili ci sono anche i due GP in Italia, ovvero quelli di Mugello e Misano.

  • MOTOGP 2026: LA LISTA DEI PILOTI

    • Marc Marquez (Ducati)

    • Francesco Bagnaia (Ducati)

    • Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

    • Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

    • Alex Marquez (Gresini Racing)

    • Fermin Aldeguer (Gresini Racing)*

    • Jorge Martin (Aprilia Factory)

    • Marco Bezzecchi (Aprilia Factory)

    • Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

    • Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

    • Pedro Acosta (KTM Factory)

    • Brad Binder (KTM Factory)

    • Maverick Vinales (KTM Tech3)

    • Enea Bastianini (KTM Tech3)

    • Fabio Quartararo (Yamaha)

    • Alex Rins (Yamaha)

    • Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac)

    • Jack Miller (Yamaha Pramac)

    • Luca Marini (Honda Factory)

    • Joan Mir (Honda Factory)

    • Johann Zarco (Honda LCR)

    • Diego Moreira (Honda LCR)

    *Aldeguer verrà sostituito da Michele Pirro nel GP di Thailandia a causa di un infortunio.

  • TELECRONISTI E GIORNALISTI SKY MOTOGP 2026

    Definita anche la squadra di Sky Sport per il motomondiale. La telecronaca delle gare di MotoGP nel 2026 sarà affidata, come di consueto, a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre nello studio mobile di Sky Truck ci sarà Vera Spadini. Preziosi anche i collegamenti con Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dai box. La grande novità del 2026 sarà Ludovica Guerra, inviata in alcune tappe del mondiale.

  • FORMULA 1 2026: QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL MONDIALE

    La nuova stagione di Formula 1 parte nel weekend dell’8 marzo 2026 con il Gp di Melbourne, in Australia, e si conclude il 6 dicembre 2026 ad Abu Dhabi, per un totale di 30 eventi (24 GP e 6 Sprint Race).

    Un calendario ricchissimo, impreziosito dalla presenza costante del GP di Monza e dal nuovo GP di Madrid.

  • FORMULA 1 2026: LE NOVITÀ E IL CAMBIO DI REGOLAMENTO

    A far da cornice al nuovo mondiale di F1 c’è il cambio regolamentare, destinato a riscrivere la storia: più potenza alla parte elettrica, con una vettura rivoluzionata anche dal punto di vista estetico e aerodinamico.

    Monoposto più piccole e meno pesanti e, dopo l’addio del DRS, dotate di un sistema di aerodinamica attiva. Inoltre, le power unit nel 2026 verranno composte dal 50% da parte elettrica e dal 50% da parte termica, con un aumento di potenza dovuto alla MGU-K, ovvero la componente elettrica.

    Questo dovrebbe favorire anche un cambio negli equilibri dei team, con Ferrari pronta a sfruttare il cambio di regolamento per tornare competitiva e lottare con McLaren, Mercedes e Red Bull per il titolo costruttori e piloti.

    Confermata la line-up Ferrari, a tal proposito, con Leclerc e Hamilton che lanciano la sfida a Norris, campione del mondo, Verstappen e Russell, ma attenzione anche a Kimi Antonelli, che alla seconda stagione in F1 e dopo i 3 podi della passata annata accende i cuori degli italiani su una monoposto secondo molti tra le principali favorite per la vittoria del mondiale.

    Un occhio va anche, ovviamente, alle nuove scuderie: Audi e Cadillac, guidate da coppie di piloti affermati come Hulkenberg-Bortoleto (coppia della vecchia Sauber, da cui Audi è subentrata) e Perez-Bottas.

  • FORMULA 1 2026: LA LISTA DEI PILOTI

    • Charles Leclerc (Ferrari)

    • Lewis Hamilton (Ferrari)

    • Lando Norris (McLaren)

    • Oscar Piastri (McLaren)

    • Max Verstappen (Red Bull)

    • Isack Hadjar (Red Bull)

    • George Russell (Mercedes)

    • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

    • Fernando Alonso (Aston Martin)

    • Lance Stroll (Aston Martin)

    • Esteban Ocon (Haas)

    • Oliver Bearman (Haas)

    • Pierre Gasly (Alpine)

    • Franco Colapinto (Apline)

    • Sergio Perez (Cadillac)

    • Valtteri Bottas (Cadillac)

    • Liam Lawson (Racing Bulls)

    • Arvid Lindblad (Racing Bulls)

    • Carlos Sainz (Williams)

    • Alexander Albon (Williams)

    • Nico Hulkenberg (Audi)

    • Gabriel Bortoleto (Audi)

  • TELECRONISTI E GIORNALISTI SKY F1 2026

    In telecronaca a raccontare la Formula 1 su Sky e NOW nel 2026 ci sarà come sempre Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero.

    Il racconto delle gare verrà impreziosito dalle analisi di Matteo Bobbi e Vicky Piria, dai collegamenti dai box di Mara Sangiorgio e dalla conduzione di Davide Camicioli tra studio ed esterne.

  • COME VEDERE LA MOTOGP 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    La MotoGP, come tutto il motomondiale, è in esclusiva streaming su NOW, con tutti i 22 GP, le prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e le gare.

  • COME VEDERE LA F1 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come per la MotoGP, anche la F1 nel 2026 sarà un’esclusiva Sky, e di conseguenza sarà possibile seguirla in esclusiva streaming su NOW: tutti i 30 appuntamenti, ovvero i 24 Gran Premi e le 6 Sprint Race, con prove libere e qualifiche.

  • COME VEDERE F1 E MOTOGP IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Su NOW è possibile guardare, quindi, tutta la MotoGP e tutta la F1 in esclusiva streaming, così come i contenuti dei canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport F1: 11 mesi di motori con oltre 1.800 ore live sul motorsport, con F1, F2, F3, F1 Academy, MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, WRC, IndyCar, WEC, GT World

    Challenge Europe, CIV, Lamborghini Super Trofeo e molto altro. 

    Basta attivare il PASS SPORT che permette di seguire i contenuti live e on demand relativi dei canali di Sky Sport.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.

