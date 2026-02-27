Come vedere la F1 e la MotoGP 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo occorre attivare il Pass Sport di NOW.