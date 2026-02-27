Come vedere la F1 e la MotoGP 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Finalmente ci siamo: i primi mesi dell’anno coincidono con il ritorno della Formula 1 e della MotoGP, con i rispettivi campionati pronti a partire, tra cambi di regolamento e conferme.
Sì, perché la F1 nel 2026 attraversa una modifica regolamentare destinata a fare storia: un maggiore spazio alla parte elettrica e le nuove monoposto caratterizzeranno tutta la stagione, aprendo le porte a un possibile ribaltone tra i team, con la Ferrari pronta a rilanciare le proprie ambizioni. Ma ne parliamo più avanti.
In MotoGP tante conferme: i 6 piloti italiani in griglia, Bagnaia, Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, Bastianini, Marini accendono il tricolore in una stagione che vedrà Marc Marquez su Ducati a caccia dell’ennesimo titolo mondiale.
Ma, ovviamente, non solo F1 e MotoGP: su NOW tutto il meglio del motorsport, con dalla F2 alla F1 Academy, passando per la F3, ma anche Moto2, Moto3 e Superbike. E molto altro: ma come guardare i motori in esclusiva streaming su NOW? In questa pagina tutte le informazioni utili.