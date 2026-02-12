Come sta Scamacca dopo l'infortunio: quando torna e la situazione verso Lazio-Atalanta

Ma come sta veramente Gianluca Scamacca? La domanda è sorta spontanea sia tra i tifosi dell'Atalanta che tra gli appassionati della Serie A dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare la gara di campionato contro la Cremonese.

Il centravanti nerazzurro è andato in panchina e tutto, inizialmente, lasciava pensare a una scelta tecnica da parte di Palladino. In realtà si è poi scoperta l'esistenza di un infortunio che ha privato la Dea del proprio 9 titolare, con tanto di maglia consegnata a Krstovic.

Scamacca giocherà dunque Lazio-Atalanta di sabato, o quantomeno sarà a disposizione di Palladino per la sfida dell'Olimpico? La situazione e le sue condizioni.