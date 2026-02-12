Goal.com
Come sta Scamacca dopo l'infortunio: quando torna e la situazione verso Lazio-Atalanta

Il centravanti nerazzurro verrà convocato e scenderà in campo dall'inizio nel match di sabato? Le sue condizioni dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare la gara di campionato contro la Cremonese.

Ma come sta veramente Gianluca Scamacca? La domanda è sorta spontanea sia tra i tifosi dell'Atalanta che tra gli appassionati della Serie A dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare la gara di campionato contro la Cremonese.

Il centravanti nerazzurro è andato in panchina e tutto, inizialmente, lasciava pensare a una scelta tecnica da parte di Palladino. In realtà si è poi scoperta l'esistenza di un infortunio che ha privato la Dea del proprio 9 titolare, con tanto di maglia consegnata a Krstovic.

Scamacca giocherà dunque Lazio-Atalanta di sabato, o quantomeno sarà a disposizione di Palladino per la sfida dell'Olimpico? La situazione e le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI SCAMACCA

    Scamacca è stato fermato da una contusione all'anca rimediata domenica nella rifinitura della vigilia della partita contro la Cremonese. A rivelarlo è stato lo stesso Palladino, parlando a DAZN prima della gara:

    "Ha avuto un fastidio ieri in rifinitura. Abbiamo provato stamattina, ma purtroppo aveva male. Ha voluto venire in panchina per stare con il gruppo, ma oggi non è a disposizione".

  • COME STA SCAMACCA

    Ebbene, la situazione di Scamacca è in miglioramento rispetto ai giorni scorsi: l'attaccante si è rivisto parzialmente in gruppo a Zingonia giovedì e tutto fa pensare che possa tornare completamente in gruppo venerdì, rimettendosi a tutti gli effetti a disposizione di Palladino per la partita contro la Lazio.

  • CONVOCATO E TITOLARE?

    Scamacca, a meno di sorprese, sarà dunque convocato per la gara di sabato: farà dunque parte del gruppo dell'Atalanta che sfiderà i biancocelesti nel primo dei tre scontri diretti in programma nei prossimi mesi, comprese le semifinali di Coppa Italia tra marzo e aprile.

    Sempre a meno di sorprese, però, Scamacca non partirà dall'inizio all'Olimpico: siederà inizialmente in panchina per far spazio a Krstovic, che già contro la Cremonese lo ha rimpiazzato nel migliore dei modi segnando il momentaneo 1-0 e giocando una grande partita.

  • IL MOMENTO DI KRSTOVIC

    Proprio Krstovic è uno degli uomini attualmente più in forma dell'Atalanta: il centravanti ex Lecce, arrivato dai salentini in estate, è entrato pienamente nel mondo nerazzurro dopo diversi mesi di difficoltà realizzative e di prestazioni.

    In un 2026 che si sta rivelando ben diverso dalla seconda parte del 2025, il montenegrino ha messo a segno 6 goal e fornito 2 assist: l'ultima segnatura, appunto, è arrivata contro la Cremonese. Anche per questo il prescelto di Palladino a Roma dovrebbe essere lui, con Scamacca pronto a prenderne il posto a gara in corso.

