Come sta Joe Barone dopo il malore di domenica: "Condizioni critiche ma stabili"

Il direttore generale della Fiorentina è stato operato alle coronarie e si trova ancora in terapia intensiva. Atteso un nuovo bollettino.

La Fiorentina è in ansia per Joe Barone. Così come è in ansia il mondo del calcio, scosso dalla notizia, arrivata da Bergamo nel pomeriggio di domenica, del malore del direttore generale del club viola.

La partita tra Atalanta e Fiorentina si sarebbe dovuta disputare alle ore 18: dopo le prime voci e la conferma viola su quanto accaduto, è stata rinviata a data da destinarsi, mentre Barone veniva trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Qualche ora dopo, a Firenze sono ancora ore di angoscia per la salute del dirigente, che si trova ancora in terapia intensiva.