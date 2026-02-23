Goal.com
Mario Hermoso RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta Hermoso dopo l'infortunio: cos'è successo nel riscaldamento e la situazione verso Roma-Juventus

Il difensore spagnolo era stato inserito da Gasperini nella propria formazione titolare, ma ha dovuto far spazio a Ghilardi: gioca lo scontro diretto contro la Juve di domenica?

Mario Hermosocome Matteo Gabbia: anche lui sarebbe dovuto partire titolare, anche lui era stato inserito nella formazione di partenza, ma anche lui, proprio come il collega milanista, ha dovuto dare forfait praticamente in extremis.

Il difensore spagnolo della Roma avrebbe dovuto completare la retroguardia a tre di Gasperini nel posticipo contro la Cremonese, poi vinto per 3-0. Ma un problema rimediato nel riscaldamento lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, senza potersi sedere nemmeno in panchina.

Come sta Hermoso, con particolare riferimento al big match di domenica 1° marzo contro la Juventus? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI HERMOSO

    Hermoso, proprio come Gabbia, si è fermato per un problema fisico accusato nel riscaldamento. Un guaio che, così come quello dell'ex giocatore del Villarreal, è di natura muscolare e riguarda lo psoas, muscolo che si trova nella zona lombare.

    La Roma non ha comunicato ufficialmente l'entità del fastidio accusato da Hermoso, né la sua serietà o meno. Ma si tratta di un inconveniente che, naturalmente, tiene col fiato sospeso l'ambiente e Gasperini.

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Lo stesso Gasperini, parlando dopo Roma-Cremonese, ha dato un primo aggiornamento sulle condizioni di Hermoso:

    "Nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas - ha detto il tecnico giallorosso a DAZN - non se la sentiva di rischiare".

  • HERMOSO GIOCA ROMA-JUVENTUS?

    Hermoso si sottoporrà ora a degli accertamenti per capire con certezza che cosa si sia fatto nei minuti precedenti l'inizio di Roma-Cremonese. Solo in seguito si potranno stilare i tempi di recupero dell'ex giocatore dell'Atletico Madrid.

    In ogni caso, considerando come la partita contro la Juventus sarà la prossima in ordine di tempo, Hermoso deve necessariamente essere considerato a rischio per lo scontro diretto. Dipenderà appunto dall'esito degli accertamenti, nonché dalle sensazioni che lo spagnolo avvertirà nei giorni precedenti la grande sfida.

    Nel caso Hermoso dovesse dare forfait anche contro la Juve, a prendere il suo posto sarebbe Daniele Ghilardi, sempre più inserito nei meccanismi di Gasperini e della Roma dopo aver vissuto settimane complicate dal suo arrivo dal Verona.

  • QUANTE PARTITE SALTA HERMOSO

    IN DUBBIO PER...

    • Roma-Juventus (Serie A) - 1° marzo
