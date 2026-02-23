Come sta Hermoso dopo l'infortunio: cos'è successo nel riscaldamento e la situazione verso Roma-Juventus

Mario Hermosocome Matteo Gabbia: anche lui sarebbe dovuto partire titolare, anche lui era stato inserito nella formazione di partenza, ma anche lui, proprio come il collega milanista, ha dovuto dare forfait praticamente in extremis.

Il difensore spagnolo della Roma avrebbe dovuto completare la retroguardia a tre di Gasperini nel posticipo contro la Cremonese, poi vinto per 3-0. Ma un problema rimediato nel riscaldamento lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, senza potersi sedere nemmeno in panchina.

Come sta Hermoso, con particolare riferimento al big match di domenica 1° marzo contro la Juventus? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni.