Matteo Gabbia MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta Gabbia dopo l'infortunio prima di Milan-Parma: l'esito degli esami, i tempi di recupero e la situazione verso Cremonese-Milan

Il centrale rossonero non ha giocato contro i ducali nonostante fosse stato inizialmente inserito nella formazione titolare da Allegri: quando può tornare in campo.

Il giorno dopo Milan-Parma, non sono state solo la sconfitta e le polemiche per il goal di Troilo a tenere banco nell'ambiente rossonero: un altro tema di discussione ha riguardato anche le condizioni di Matteo Gabbia.

L'ex centrale del Villarreal era stato in un primo momento inserito nella formazione titolare da Massimiliano Allegri. Solo che alla fine ha dato forfait a causa di un problema fisico rimediato nel riscaldamento, lasciando il posto in campo a De Winter.

Come sta Gabbia? L'esito degli esami, le sue condizioni e la situazione verso Cremonese-Milan, la prossima partita di campionato della formazione rossonera.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    Gli esami hanno portato notizie tutto sommato buone a Gabbia e al Milan: l'infortunio c'è, ma non è serio come qualcuno aveva sospettato in un primo momento a pochi minuti dall'inizio di Milan-Parma.

    Gabbia, come riporta MilanNews, ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso lesioni muscolo-tendinee.

  • L'INFORTUNIO DI GABBIA

    Il Milan non ha spiegato ufficialmente l'entità dell'infortunio rimediato domenica sera a San Siro da Gabbia. L'ex giocatore del Villarreal, in ogni caso, è stato costretto a fermarsi e a saltare la sfida contro il Parma a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra.

  • QUANDO TORNA GABBIA: I TEMPI DI RECUPERO

    Il Milan non ha annunciato nemmeno l'entità dei tempi di recupero di Gabbia. I quali, considerando come non vi siano lesioni ad ostacolarne il percorso, non dovrebbero comunque essere troppo lunghi.

    Il centrale rossonero verrà comunque monitorato nei prossimi giorni, sperando di riaverlo a disposizione per le prossime partite: per il derby di marzo contro l'Inter, ma prima di tutto per la sfida contro la Cremonese, in programma allo Zini domenica 1° marzo con calcio d'inizio a mezzogiorno e mezzo.

  • QUANTE PARTITE SALTA GABBIA

    IN DUBBIO PER...

    • Cremonese-Milan (Serie A) - 1° marzo
