Come sta Gabbia dopo l'infortunio prima di Milan-Parma: l'esito degli esami, i tempi di recupero e la situazione verso Cremonese-Milan

Il giorno dopo Milan-Parma, non sono state solo la sconfitta e le polemiche per il goal di Troilo a tenere banco nell'ambiente rossonero: un altro tema di discussione ha riguardato anche le condizioni di Matteo Gabbia.
L'ex centrale del Villarreal era stato in un primo momento inserito nella formazione titolare da Massimiliano Allegri. Solo che alla fine ha dato forfait a causa di un problema fisico rimediato nel riscaldamento, lasciando il posto in campo a De Winter.
Come sta Gabbia? L'esito degli esami, le sue condizioni e la situazione verso Cremonese-Milan, la prossima partita di campionato della formazione rossonera.