Come sta Gabbia dopo l'infortunio prima di Milan-Parma: l'esito degli esami, i tempi di recupero e la situazione verso Cremonese-Milan

Gli esami hanno portato notizie tutto sommato buone a Gabbia e al Milan: l'infortunio c'è, ma non è serio come qualcuno aveva sospettato in un primo momento a pochi minuti dall'inizio di Milan-Parma.

Gabbia, come riporta MilanNews, ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso lesioni muscolo-tendinee.