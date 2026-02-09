Come sta Conceiçao: la situazione verso Inter-Juventus dopo il mancato ingresso contro la Lazio

Il problema accusato da Conceiçao mentre questi si stava riscaldando durante Juventus-Lazio, in realtà, è diverso: il mancino ha sentito un fastidio a un ginocchio, tanto che, come riportato da DAZN, è stato costretto a ricorrere a una borsa del ghiaccio.

Per questo motivo Spalletti ha rinunciato a inserirlo in campo, nonostante inizialmente fosse questa la sua intenzione: tra primo e secondo tempo Cabal ha lasciato il terreno di gioco, per far spazio non al portoghese bensì a Zhegrova.