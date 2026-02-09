Come sta Conceiçao: la situazione verso Inter-Juventus dopo il mancato ingresso contro la Lazio

Come sta Francisco Conceiçao? In tanti si sono fatti questa domanda dopo quel che è accaduto domenica sera durante Juventus-Lazio, la gara che ha chiuso in posticipo la domenica di Serie A.
Arrivato alla sfida in condizioni non ottimali, alla fine il folletto portoghese non è nemmeno entrato in campo nonostante il suo ingresso sembrasse a un certo punto evidente. Il che, naturalmente, ha fatto scattare un nuovo campanello d'allarme.
Qualche ora dopo, ecco un primo aggiornamento sulle condizioni di Conceiçao: aggiornamento dai contorni positivi, dal punto di vista bianconero, soprattutto verso Inter-Juventus di sabato prossimo.