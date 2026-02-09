Goal.com
Conceicao JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Come sta Conceiçao: la situazione verso Inter-Juventus dopo il mancato ingresso contro la Lazio

Il portoghese è stato portato in panchina dopo i problemi muscolari dei giorni precedenti, si è riscaldato, ma ha avvertito un nuovo fastidio: le sue condizioni verso il Derby d'Italia.

Come sta Francisco Conceiçao? In tanti si sono fatti questa domanda dopo quel che è accaduto domenica sera durante Juventus-Lazio, la gara che ha chiuso in posticipo la domenica di Serie A.

Arrivato alla sfida in condizioni non ottimali, alla fine il folletto portoghese non è nemmeno entrato in campo nonostante il suo ingresso sembrasse a un certo punto evidente. Il che, naturalmente, ha fatto scattare un nuovo campanello d'allarme.

Qualche ora dopo, ecco un primo aggiornamento sulle condizioni di Conceiçao: aggiornamento dai contorni positivi, dal punto di vista bianconero, soprattutto verso Inter-Juventus di sabato prossimo.

  • COME STA CONCEIÇAO

    Secondo Il Bianconero, le condizioni di Conceiçao non destano preoccupazione. L'ex giocatore del Porto sarà dunque regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti nei prossimi giorni e, a meno di ulteriori sorprese, farà parte del gruppo bianconero che sfiderà l'Inter.

    Considerato come alla sfida manchi ancora una manciata di giorni, andrà poi compreso se Conceiçao siederà inizialmente in panchina o se verrà schierato dal primo minuto da Spalletti. Ma questo è un altro discorso.

  • IL PROBLEMA MUSCOLARE

    Il nome di Conceiçao, del resto, è stato piuttosto chiacchierato nei giorni scorsi. Sempre per una questione legata a un infortunio, un guaio fisico che sembrava poterne mettere in dubbio la convocazione contro la Lazio.

    Il portoghese ha accusato un sovraccarico all'adduttore al termine della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, nella quale ha peraltro colpito una traversa nel primo tempo: lo stesso fastidio percepito da Yildiz a Parma.

    Alla fine Conceiçao si è rimesso rapidamente a disposizione di Spalletti, andando in panchina contro la Lazio al contrario del turco, di nuovo titolare dopo l'assenza di Bergamo.

  • IL NUOVO FASTIDIO

    Il problema accusato da Conceiçao mentre questi si stava riscaldando durante Juventus-Lazio, in realtà, è diverso: il mancino ha sentito un fastidio a un ginocchio, tanto che, come riportato da DAZN, è stato costretto a ricorrere a una borsa del ghiaccio.

    Per questo motivo Spalletti ha rinunciato a inserirlo in campo, nonostante inizialmente fosse questa la sua intenzione: tra primo e secondo tempo Cabal ha lasciato il terreno di gioco, per far spazio non al portoghese bensì a Zhegrova.

  • CONCEIÇAO TITOLARE CONTRO L'INTER?

    Come già accennato, se la presenza di Conceiçao contro l'Inter sembra certa, non si possono avere sicurezze sulla sua titolarità. Anche se al momento tutto fa pensare che l'ex giocatore del Porto possa accomodarsi inizialmente in panchina, potendo entrare a gara in corso.

    Spalletti potrebbe confermare lo stesso undici visto contro la Lazio: dunque con Cabal titolare a sinistra, Cambiaso sulla fascia opposta e McKennie trequartista assieme a Yildiz. Una sorta di 4-2-3-1 leggibile anche come 3-4-2-1.

