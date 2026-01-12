Pubblicità
Italia Kings World Cup NationsKings League Italia
Michael Baldoin

Come sta andando l'Italia in Kings World Cup Nations: contro chi gioca e come funziona il torneo della Kings League

Tutto ciò che c'è da sapere sulla Coppa del Mondo di Kings League a cui sta partecipando anche l'Italia: come funziona, contro chi giocano gli Azzurri e come sta andando il torneo.

Da un’idea innovativa a uno sport seguito in tutto il mondo: con la creazione della Kings League, Gerard Piqué ha rivoluzionato il modo di vivere il calcio.

Non si tratta di una semplice evoluzione del calcio tradizionale, ma di una nuova formula che diverte grazie a regole insolite e spettacolari, mettendo a confronto grandi leggende del presente e del passato con alcuni degli influencer più famosi del pianeta.

Tra le partecipanti alla Kings World Cup Nations, la “Coppa del Mondo” della Kings League, c’è anche l’Italia, che nei gironi ha portato in alto il nome del Bel Paese con prestazioni di grande livello.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla competizione: come funziona e come sta procedendo il cammino degli azzurri guidati dal presidente Blur, noto streamer di Twitch Italia.

  • COME STA ANDANDO L'ITALIA IN KINGS WORLD CUP NATIONS?

    L'Italia è stata sorteggiata in un girone di alto livello, insieme alla Francia di Adil Rami, ex Milan, alla Polonia di Robert Lewandowski e all’Algeria di Driss Zidane, nipote della leggenda di Juventus e Real Madrid.

    Gli Azzurri hanno chiuso il primo turno in testa alla classifica, con un percorso netto: tre vittorie in altrettante partite. Al debutto un convincente 8-0 contro la Francia, seguito dal 7-3 sulla Polonia e dal 7-4 contro l’Algeria.

    Grazie a questo filotto di successi, l’Italia si qualifica direttamente ai quarti di finale, tra le otto migliori squadre al mondo pronte a contendersi il trofeo.

  • COME FUNZIONA LA KINGS WORLD CUP NATIONS

    La Kings World Cup Nations 2026, in programma in Brasile a gennaio, ha riunito 20 selezioni da tutto il mondo in quella che è stata definita la “Coppa del Mondo” della Kings League.

    Le squadre sono state suddivise in cinque gironi da quattro: solo le prime classificate accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza disputano la cosiddetta Last Chance, che assegna gli ultimi posti disponibili per i quarti.

    Superata questa fase, il tabellone assumerà una struttura più familiare: quarti di finale, semifinali e finale in gara unica, in programma sabato 17 gennaio all’Allianz Parque di San Paolo.

  • QUANDO GIOCA L'ITALIA IN KINGS WORLD CUP NATIONS

    L'Italia, che come detto ha superato il girone chiudendo da prima in classifica, disputerà direttamente i quarti di finale.

    Gli Azzurri, dunque, scenderanno in campo tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alla Trident Arena, contro una delle prime classificate degli altri gironi (Messico, Germania o le imbattute Spagna e Cile) oppure contro una delle vincenti del turno Last Chance, che vede impegnate sfide come Stati Uniti contro Paesi Bassi, Argentina contro Francia e Arabia Saudita contro i padroni di casa del Brasile.

  • CONTRO CHI GIOCA L'ITALIA IN KINGS WORLD CUP NATIONS

    3 gennaio 2026 - Giornata 1: Italia-Francia 8-0

    5 gennaio 2026  - Giornata 2: Polonia-Italia 3-7

    11 gennaio 2026 - Giornata 3: Italia-Algeria 7-4

    13/14 gennaio 2026 - Quarti di finale: da definire

