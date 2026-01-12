Come sta andando l'Italia in Kings World Cup Nations: contro chi gioca e come funziona il torneo della Kings League

Da un’idea innovativa a uno sport seguito in tutto il mondo: con la creazione della Kings League, Gerard Piqué ha rivoluzionato il modo di vivere il calcio.
Non si tratta di una semplice evoluzione del calcio tradizionale, ma di una nuova formula che diverte grazie a regole insolite e spettacolari, mettendo a confronto grandi leggende del presente e del passato con alcuni degli influencer più famosi del pianeta.
Tra le partecipanti alla Kings World Cup Nations, la “Coppa del Mondo” della Kings League, c’è anche l’Italia, che nei gironi ha portato in alto il nome del Bel Paese con prestazioni di grande livello.
Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla competizione: come funziona e come sta procedendo il cammino degli azzurri guidati dal presidente Blur, noto streamer di Twitch Italia.