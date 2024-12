Come sta andando Berardi, bestia nera del Milan: dopo l'infortunio sta dominando in Serie B tra goal e assist

L'attaccante del Sassuolo sfida i rossoneri, contro cui ha segnato il maggior numero di reti: 11. E lo fa in un momento di forma strepitoso.

D'accordo, non è la Serie A: è "solo" un ottavo di finale di Coppa Italia. Ma vedere Domenico Berardi di scena contro il Milan riporta alla mente le tante volte in cui il mancino, campione d'Europa nel 2021 con l'Italia, ha affrontato i rossoneri. Spesso battendoli, spesso punendoli.

Il mancino è di nuovo, ora e sempre, il simbolo del Sassuolo. In estate non se n'è andato nonostante la retrocessione, e non poteva essere altrimenti: il gravissimo infortunio che a marzo ha decretato la fine della sua stagione, e in fondo pure della capacità dei neroverdi di rimanere a galla in Serie A, lo ha costretto a trascorrere mesi lontano dai campi di gioco. Con l'incognita, neppure troppo nascosta, su come sarebbe riuscito a riprendersi quel che gli era stato tolto.

La risposta è arrivata ben presto. Sonante e squillante. Berardi è tornato il Berardi di sempre, anche se la categoria non è più quella in cui ha scorrazzato per un decennio, facendo le fortune della propria squadra e rifiutando a più riprese di andarsene altrove. Quando la voglia gli è venuta, poi, è stato il Sassuolo a tenerselo stretto.

Milan avvisato: i numeri di Berardi, tornato in campo solo da poche settimane, sono già di altissimo livello. E poco importa se la qualità della Serie B - ovvio - non è la stessa della Serie A: conta il fatto che il calcio italiano ha riaccolto uno dei suoi talenti più fulgidi dopo mesi e mesi di sofferenza.