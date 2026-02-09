Getty
Come le elezioni presidenziali del Barcellona potrebbero influenzare il futuro di Marcus Rashford, mentre Michael Carrick punta a un ritorno al Manchester United
Opzione di acquisto: il Barcellona può acquistare Rashford per 30 milioni di euro.
Rashford si è trasferito in Catalogna nell'estate del 2025 dopo essere stato ritenuto in esubero all'Old Trafford da Ruben Amorin. Ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione all'Aston Villa, prima di cogliere al volo l'occasione di unirsi alla squadra europea di punta.
Il Barcellona può acquistare l'attaccante 28enne per 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/36 milioni di dollari), con un trasferimento definitivo in fase di definizione. Non sembrano esserci stati ancora colloqui diretti con il Manchester United.
Rashford, tuttavia, si è fatto amare dalla gente di Barcellona. Ha ricevuto una standing ovation quando è stato sostituito nella vittoria per 3-0 sul Real Mallorca. La sua popolarità al Camp Nou continua a crescere, ma gli eventi fuori dal campo stanno per complicare le cose.
Elezioni presidenziali: Laporta cerca di mantenere il controllo
I tifosi che hanno sostenuto Rashford stanno per votare alle elezioni presidenziali. A metà marzo decideranno chi guiderà il Barcellona nei prossimi cinque anni. L'attuale presidente Laporta è il favorito per prolungare il suo secondo mandato nel consiglio di amministrazione, che risale al 2021. Gran parte del suo favore è stato guadagnato durante l'era di Pep Guardiola e Lionel Messi.
Il Times riferisce che l'attuale mandato di Laporta è "più pragmatico e cercherà la rielezione non tanto come un idealista audace, quanto piuttosto come un abile pompiere". Ha cercato di guidare i Blaugrana attraverso un periodo di difficoltà finanziarie, supervisionando al contempo un'elaborata ristrutturazione del Camp Nou.
Si è cercato di ottenere valore nel mercato dei trasferimenti, con Rashford considerato disponibile a una frazione di quello che sarebbe costato in passato. Il Times sottolinea che "tutti questi aspetti del pacchetto Rashford sembrano positivi nel programma elettorale di Laporta".
I rivali alla presidenza, tuttavia, spingeranno per ottenere di più. Victor Font, un altro dei favoriti, ha esortato i tifosi a "decidere se vogliamo continuare con un sistema in stile anni '80 basato su un singolo individuo o scegliere un progetto pluralista che porti il meglio del mondo in ogni settore per mantenere il successo sportivo e proteggere il futuro del club".
La causa di Laporta è aiutata dal fatto che il Barcellona è attualmente in testa alla Liga, è arrivato agli ottavi di finale della Champions League, alle semifinali della Copa del Rey e ha già battuto il Real Madrid, rivale nel Clasico, nella Supercoppa spagnola.
Ritorno al Manchester United? Carrick vorrebbe Rashford di nuovo all'Old Trafford
Lo United spera di non essere ancora completamente fuori dai giochi, dato che Amorim è stato sollevato dal suo incarico di allenatore all'Old Trafford all'inizio di gennaio. Michael Carrick è ora alla guida della squadra ad interim e, secondo quanto riferito, vorrebbe che Rashford tornasse se fosse nominato allenatore a titolo definitivo in estate.
Il Times sostiene che un ritorno a Manchester "sembra una prospettiva lontana, vista la buona intesa di Rashford con il Barcellona". Tuttavia, riconosce che "le elezioni presidenziali possono cambiare improvvisamente lo scenario".
A Rashford è stato consigliato di "contare" i suoi alleati in Catalogna e di ignorare le dichiarazioni audaci dei candidati alla presidenza riguardo a presunti acquisti di alto profilo. Lui è già nella squadra ed è nella posizione migliore per guadagnarsi un prolungamento del contratto.
Rashford attira l'attenzione insieme al giovane prodigio Yamal
Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha dichiarato che vorrebbe tenere il calciatore inglese nella rosa. Il tecnico tedesco ha affermato: "Sono molto soddisfatto di Marcus e penso che, grazie al suo potenziale, alla sua velocità e alla sua tecnica, possa offrirci ancora di più".
Si sostiene che il ruolo di Rashford come sostituto di impatto non debba essere "interpretato come un segno della sua subordinazione nella gerarchia degli attaccanti". Solo il giovane prodigio Lamine Yamal ha giocato più minuti di Rashford in attacco in questa stagione.
L'inglese ha anche raggiunto la doppia cifra in termini di gol e assist, conquistando i tifosi più esigenti con la sua corsa instancabile e il suo rendimento. Non ci sono garanzie sul suo futuro, ma le carte al Camp Nou sembrano giocare a favore di Rashford.
