Come le elezioni presidenziali del Barcellona potrebbero influenzare il futuro di Marcus Rashford, mentre Michael Carrick punta a un ritorno al Manchester United

I tifosi che hanno sostenuto Rashford stanno per votare alle elezioni presidenziali. A metà marzo decideranno chi guiderà il Barcellona nei prossimi cinque anni. L'attuale presidente Laporta è il favorito per prolungare il suo secondo mandato nel consiglio di amministrazione, che risale al 2021. Gran parte del suo favore è stato guadagnato durante l'era di Pep Guardiola e Lionel Messi.

Il Times riferisce che l'attuale mandato di Laporta è "più pragmatico e cercherà la rielezione non tanto come un idealista audace, quanto piuttosto come un abile pompiere". Ha cercato di guidare i Blaugrana attraverso un periodo di difficoltà finanziarie, supervisionando al contempo un'elaborata ristrutturazione del Camp Nou.

Si è cercato di ottenere valore nel mercato dei trasferimenti, con Rashford considerato disponibile a una frazione di quello che sarebbe costato in passato. Il Times sottolinea che "tutti questi aspetti del pacchetto Rashford sembrano positivi nel programma elettorale di Laporta".

I rivali alla presidenza, tuttavia, spingeranno per ottenere di più. Victor Font, un altro dei favoriti, ha esortato i tifosi a "decidere se vogliamo continuare con un sistema in stile anni '80 basato su un singolo individuo o scegliere un progetto pluralista che porti il meglio del mondo in ogni settore per mantenere il successo sportivo e proteggere il futuro del club".

La causa di Laporta è aiutata dal fatto che il Barcellona è attualmente in testa alla Liga, è arrivato agli ottavi di finale della Champions League, alle semifinali della Copa del Rey e ha già battuto il Real Madrid, rivale nel Clasico, nella Supercoppa spagnola.

