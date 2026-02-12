Getty/GOAL
Come Jude Bellingham e Morgan Rogers potrebbero entrambi giocare titolari con l'Inghilterra ai Mondiali, secondo l'abile piano tattico svelato da Michael Owen
Bellingham deve affrontare una forte concorrenza per un posto nei Three Lions
L'Inghilterra ha superato facilmente le qualificazioni per quel torneo, conquistando il massimo dei punti in otto partite e senza subire gol, alimentando l'ottimismo riguardo alla possibilità di porre fine a 60 anni di insuccessi nella conquista di trofei internazionali.
Tuchel, che ha firmato un prolungamento del contratto fino all'estate del 2028, è l'uomo incaricato di soddisfare le aspettative. Si trova di fronte a scelte difficili nel mettere insieme una rosa di 26 giocatori che unisca solidità difensiva e talento offensivo.
L'ex allenatore di Chelsea, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ha avvertito che nessuno ha un posto garantito nei suoi piani, indipendentemente dai risultati ottenuti in passato o dallo status nel mondo del calcio. Giocatori del calibro del "Galactico" del Real Madrid Bellingham devono guadagnarsi la convocazione.
Per il ruolo di regista dovrà competere con la stella dell'Aston Villa Rogers, l'asso del Manchester City Phil Foden, il talismano del Chelsea Cole Palmer e il centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.
Chi sta vincendo la corsa per diventare il numero 10 dell'Inghilterra?
Alla domanda su chi sia il favorito a pochi mesi dall'evento clou della FIFA in Nord America, l'ex attaccante dei Three Lions Owen - parlando in collaborazione con casino.org, che valuta i codici promozionali di Crypto.com - ha dichiarato a GOAL: "Credo che Morgan Rogers sia il favorito, sembra essere il preferito di Tuchel ultimamente. Sembra che gli piaccia.
"Troverei un posto per Jude Bellingham se fosse in forma. È uno dei migliori giocatori al mondo, non solo uno dei migliori giocatori inglesi. Molto dipenderà dal fatto che Tuchel spinga uno di quei 10 in una posizione più ampia per inserirli.
"C'è un giocatore ovvio sulla sinistra che partirà titolare? Ci sono alcuni candidati. Se due di questi numeri 10 giocano eccezionalmente bene, allora potrebbe spostare qualcuno sulla sinistra?
"Se tutti sono in perfetta forma, al massimo della forma e giocano al meglio, allora per me Jude Bellingham è il miglior giocatore del Paese per quella posizione. Ma prima ci sono alcuni se e ma".
Infortunio di Bellingham: la stella del Real Madrid potrebbe essere snobbata dall'Inghilterra?
Uno di questi punti interrogativi riguarda attualmente la forma fisica di Bellingham. Il giocatore ha subito un infortunio inopportuno mentre rappresentava il Real Madrid contro il Rayo Vallecano il 1° febbraio. Si ipotizza che resterà fuori dai campi di gioco per un periodo fino a cinque settimane.
Poiché è improbabile che il club o la nazionale corrano rischi, il 22enne potrebbe essere costretto a saltare le amichevoli internazionali di marzo, con l'Inghilterra che affronterà l'Uruguay e il Giappone prima di decidere la rosa per i Mondiali.
Alla domanda se ci sia il rischio che Bellingham venga ignorato, con Tuchel costretto ad andare contro la sua volontà e a scegliere in base alla fiducia, Owen ha aggiunto: "Ovviamente, se torna e tutto va bene, da qui alla fine della stagione, allora sì, per me rientrerebbe nella categoria dei giocatori intoccabili. A mio avviso, se fosse in forma, sarebbe della partita.
"Giocatori come lui non crescono sugli alberi. Gioca ogni settimana nel Real Madrid, è uno dei loro giocatori di punta, uno dei nostri gioielli assoluti, il fiore all'occhiello della nostra squadra. Non è l'ideale, non è il primo a subire un infortunio prima di un torneo, ma se tutto va bene e si riprende bene, allora ovviamente sarà nella rosa".
Calendario delle partite dell'Inghilterra: date delle amichevoli e inizio dei Mondiali
Bellingham, che ha esordito in nazionale nel 2020, ha collezionato 46 presenze con la maglia dell'Inghilterra, segnando sei gol. Se convocato da Tuchel, potrebbe partecipare alle amichevoli pre-torneo contro Nuova Zelanda e Costa Rica in Florida, prima che inizi la corsa alla gloria mondiale contro la Croazia il 17 giugno.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
