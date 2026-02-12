Come Jude Bellingham e Morgan Rogers potrebbero entrambi giocare titolari con l'Inghilterra ai Mondiali, secondo l'abile piano tattico svelato da Michael Owen

Uno di questi punti interrogativi riguarda attualmente la forma fisica di Bellingham. Il giocatore ha subito un infortunio inopportuno mentre rappresentava il Real Madrid contro il Rayo Vallecano il 1° febbraio. Si ipotizza che resterà fuori dai campi di gioco per un periodo fino a cinque settimane.

Poiché è improbabile che il club o la nazionale corrano rischi, il 22enne potrebbe essere costretto a saltare le amichevoli internazionali di marzo, con l'Inghilterra che affronterà l'Uruguay e il Giappone prima di decidere la rosa per i Mondiali.

Alla domanda se ci sia il rischio che Bellingham venga ignorato, con Tuchel costretto ad andare contro la sua volontà e a scegliere in base alla fiducia, Owen ha aggiunto: "Ovviamente, se torna e tutto va bene, da qui alla fine della stagione, allora sì, per me rientrerebbe nella categoria dei giocatori intoccabili. A mio avviso, se fosse in forma, sarebbe della partita.

"Giocatori come lui non crescono sugli alberi. Gioca ogni settimana nel Real Madrid, è uno dei loro giocatori di punta, uno dei nostri gioielli assoluti, il fiore all'occhiello della nostra squadra. Non è l'ideale, non è il primo a subire un infortunio prima di un torneo, ma se tutto va bene e si riprende bene, allora ovviamente sarà nella rosa".