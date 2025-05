Come giocherebbe la Roma di Gasperini? Modulo, atteggiamento e giocatori

Gasperini può diventare il prossimo allenatore della Roma: il tecnico trasformerebbe i giallorossi in una "nuova" Atalanta?

Da mesi circola il nome di Gian Piero Gasperini per la Roma e nonostante le smentite, alla fine, è proprio il tecnico italiano ad essere in pole position per guidare i giallorossi a partire dalla prossima stagione.

Per la Roma sarebbe una scelta forte e da un certo punto di vista anche coraggiosa. Gasperini da anni è considerato uno dei migliori allenatori italiani per quanto fatto con l'Atalanta ma dovrebbe comunque dimostrare di poter essere egualmente una garanzia di risultati anche fuori da Bergamo.

Ma come giocherebbe la Roma con Gasperini? Senza dubbio ci sarebbero cambiamenti rispetto all'ultima stagione, soprattutto nelle richieste dell'allenatore, diverse da quelle di Claudio Ranieri. Modulo, filosofia e giocatori, ecco come potrebbe essere la Roma con Gasp.