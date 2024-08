Come giocherebbe Koopmeiners alla Juventus: un jolly pronto all'uso in più ruoli

I bianconeri premono per portare a Torino l'olandese: Thiago Motta riceverebbe un giocatore di qualità, ma anche dalla duttilità estrema.

Che Teun Koopmeiners fosse il grande obiettivo dell'estate di mercato della Juventus, non c'erano dubbi. Le voci erano nate già a campionato in corso, già ai tempi in cui l'olandese faceva fuoco e fiamme all'Allianz Stadium permettendo all'Atalanta di tornare a casa con un 2-2, e ora non hanno fatto altro che intensificarsi.

Normale: l'offerta ufficiale recapitata dalla Juventus all'Atalanta, la prima dopo tanti dialoghi e altrettanti ragionamenti e in attesa di monetizzare dalle cessioni di Soulé e Huijsen, non lascia dubbi. Anche se per il momento è ancora insufficiente: Madama si è spinta fino a 45 milioni di euro, la Dea non scende dalla propria valutazione iniziale di 60.

Si farà? Nessuno può prevederlo. Ma la sensazione netta, che in realtà è praticamente una certezza, è che la Juve andrà fino in fondo, provando in ogni modo a strappare Koopmeiners all'Atalanta. Come è scontato che sia, considerando il modo in cui l'ex AZ andrebbe a inserirsi nello scacchiere tattico di Thiago Motta.