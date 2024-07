Koopmeiners obiettivo della Juventus: prima offerta ufficiale presentata all'Atalanta

Prima proposta ufficiale della Juventus all'Atalanta per Teun Koopmeiners: offerti 45 milioni di euro.

La Juventus non vuole perdere altro tempo: Teun Koopmeiners resta l'obiettivo principe di una sessione estiva del calciomercato che fin qui ha già regalato diversi rinforzi, in primis Douglas Luiz dall'Aston Villa.

Non è un mistero che l'olandese piaccia a Cristiano Giuntoli, voglioso di regalarlo a Thiago Motta che necessita di un trequartista di livello assoluto da inserire all'interno del 4-2-3-1.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, bisogna registrare la prima offerta ufficiale presentata dal club bianconero all'Atalanta che, per ora, prova a resistere all'assalto della 'Vecchia Signora' per il suo gioiello.