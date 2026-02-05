Come giocherà il Verona di Sammarco: modulo e giocatori, cosa cambia dopo l'addio di Zanetti

Ecco perché, di fatto, non sono attese rivoluzioni per quanto riguarda il modulo del nuovo Verona: così come faceva Zanetti, Sammarco proseguirà sulla strada del 3-5-2 nonostante i risultati ottenuti dal suo predecessore non siano stati positivi da agosto a oggi.

La rosa, in effetti, è adatta proprio per essere modellata sulla base di un sistema tattico con tre difensori. Gli esterni capaci di giocare a tutta fascia non mancano (Belghali e Lirola da una parte, Bradaric e Frese dall'altra), così come i centrali difensivi e gli attaccanti puri. Manca invece un 10, segno che un possibile passaggio - ad esempio - al 4-2-3-1 sarebbe difficilmente praticabile.