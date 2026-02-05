Come giocherà il Verona di Sammarco: modulo e giocatori, cosa cambia dopo l'addio di Zanetti

Da qualche giorno, il Verona ha un nuovo allenatore. Il modo arrendevole con cui l'Hellas si è consegnato nelle mani del Cagliari sabato scorso ha convinto la dirigenza a operare il cambio in panchina: via Paolo Zanetti, al suo posto ecco Paolo Sammarco.
Promosso dunque l'allenatore della Primavera gialloblù, che rimarrà sulla panchina della prima squadra fino al termine della stagione e proverà a conquistare una complicatissima salvezza. La prima tappa è in programma venerdì sera, in anticipo: al Bentegodi arriva il Pisa di Oscar Hiljemark, in uno scontro da brividi tra i due fanalini di coda della classifica.
Come giocherà il Verona? Di più: come giocherà il Verona di Sammarco nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Le scelte sul modulo e sui giocatori, alcuni dei quali arrivati durante la finestra invernale di mercato.