Verona SammarcoGetty Images
Stefano Silvestri

Come giocherà il Verona di Sammarco: modulo e giocatori, cosa cambia dopo l'addio di Zanetti

L'Hellas ha optato per la svolta in panchina dopo la disastrosa notte di Cagliari, promuovendo Paolo Sammarco dalla Primavera: come giocheranno i gialloblù, già a partire dallo scontro salvezza contro il Pisa.

Da qualche giorno, il Verona ha un nuovo allenatore. Il modo arrendevole con cui l'Hellas si è consegnato nelle mani del Cagliari sabato scorso ha convinto la dirigenza a operare il cambio in panchina: via Paolo Zanetti, al suo posto ecco Paolo Sammarco.

Promosso dunque l'allenatore della Primavera gialloblù, che rimarrà sulla panchina della prima squadra fino al termine della stagione e proverà a conquistare una complicatissima salvezza. La prima tappa è in programma venerdì sera, in anticipo: al Bentegodi arriva il Pisa di Oscar Hiljemark, in uno scontro da brividi tra i due fanalini di coda della classifica.

Come giocherà il Verona? Di più: come giocherà il Verona di Sammarco nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Le scelte sul modulo e sui giocatori, alcuni dei quali arrivati durante la finestra invernale di mercato.

  • COME GIOCA SAMMARCO

    La prima domanda da porsi, intanto, è: in che modo gioca Sammarco? Risposta netta: come giocava Zanetti durante la propria avventura sulla panchina del Verona, durata un anno e mezzo circa.

    La Primavera dell'Hellas è scesa in campo praticamente sempre con la difesa a tre durante il quadriennio con l'ex centrocampista del Chievo, arrivato nel 2022, alla guida. Solo in un paio di circostanze Sammarco ha utilizzato la difesa a quattro, eccezione totale a una regola ferrea.

    In questa stagione, che vede il Verona al sesto posto nella classifica del Primavera 1 e in piena corsa per un posto ai playoff, i giovani gialloblù sono sempre scesi in campo con il 3-5-2: un modulo che ha soppiantato il 3-4-1-2 utilizzato soprattutto nel primo anno di Sammarco.

  • IL MODULO DEL NUOVO VERONA

    Ecco perché, di fatto, non sono attese rivoluzioni per quanto riguarda il modulo del nuovo Verona: così come faceva Zanetti, Sammarco proseguirà sulla strada del 3-5-2 nonostante i risultati ottenuti dal suo predecessore non siano stati positivi da agosto a oggi.

    La rosa, in effetti, è adatta proprio per essere modellata sulla base di un sistema tattico con tre difensori. Gli esterni capaci di giocare a tutta fascia non mancano (Belghali e Lirola da una parte, Bradaric e Frese dall'altra), così come i centrali difensivi e gli attaccanti puri. Manca invece un 10, segno che un possibile passaggio - ad esempio - al 4-2-3-1 sarebbe difficilmente praticabile.

  • CHI GIOCA CON SAMMARCO

    Qualcosa potrebbe invece cambiare a livello di giocatori da inserire nell'undici titolare. Contro il Verona mancherà ad esempio Sarr, squalificato dopo l'espulsione di Cagliari: occhio dunque al giovane scozzese Bowie, arrivato negli ultimi giorni del mercato dall'Hibernian, che potrebbe spuntarla subito su Mosquera come partner offensivo di Orban.

    E poi: in porta giocherà Montipò o Perilli? Il vice ne ha presi quattro a Cagliari, forse sul primo goal avrebbe potuto fare qualcosa di più, ma alla fine è stato lo stesso il migliore del Verona. Zanetti aveva optato per il cambio tra i pali, che però non ha dato soluzioni. Perilli sembra essere favorito sul collega anche in vista del Pisa, ma il ballottaggio è aperto, con l'ex beneventano che spera di riprendersi la maglia e il posto nel rettilineo finale dell'annata.

    Troverà parecchio spazio anche Lovric, appena arrivato dall'Udinese e autore di un esordio sfortunato a Cagliari: come mezzala, ma potenzialmente anche come regista. Al-Musrati, intanto, è il favorito per rimpiazzare l'infortunato Gagliardini contro il Pisa. 

  • IL PROBABILE VERONA CONTRO IL PISA

    Ecco dunque come dovrebbe schierarsi il Verona nella notte da brividi contro il Pisa, gara in programma venerdì 6 febbraio al Bentegodi con calcio d'inizio alle 20.45:

    VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Serdar, Al-Musrati (Lovric), Bernede, Bradaric (Frese); Bowie (Mosquera), Orban. All. Sammarco

