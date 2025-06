Come giocherà il Napoli con De Bruyne: il ruolo del belga, le prospettive e come verrà impiegato da Conte

L'ormai ex giocatore del Manchester City è pronto a firmare con i campioni d'Italia: come cambierà la formazione azzurra col suo arrivo.

Il sogno di Napoli e del Napoli sta per tramutarsi in realtà: Kevin De Bruyne è pronto a diventare un nuovo giocatore azzurro. L'affondo di questi ultimi giorni è stato decisivo: il belga dovrebbe arrivare in Italia lunedì per le visite mediche e la firma con la sua nuova squadra.

Per averlo, il Napoli non dovrà sborsare un solo euro di cartellino: De Bruyne va infatti in scadenza col Manchester City e, di conseguenza, arriverà a Napoli a parametro zero.

A pochi giorni dalla conquista del secondo Scudetto in tre stagioni, dunque, il Napoli sta per mettere a segno un colpo da novanta sul mercato. A meno di ribaltoni inattesi sarà De Bruyne il primo rinforzo per Antonio Conte, rimasto in Campania nonostante la corte della Juventus anche grazie alle rassicurazioni del presidente De Laurentiis e della dirigenza.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopodiché, starà all'allenatore trovare il modo giusto per far quadrare i conti. Ovvero inserire De Bruyne in un undici già vincente, nonché collaudato, nonostante gli infortuni di fine campionato. Come cambieranno dunque i campioni d'Italia con l'arrivo dell'ormai ex Manchester City?