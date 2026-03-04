Come giocherà l'Inter nel derby, una o due punte: la situazione di Lautaro Martinez e Bonny e le parole di Chivu

Adesso sì, il mirino è completamente rivolto verso il derby. L'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como è alle spalle: nella mente dell'Inter c'è unicamente il Milan, seconda stracittadina stagionale dopo l'1-0 rossonero di fine novembre.
Come ci arriva la squadra di Cristian Chivu? A due facce. Non solo perché al +10 in classifica sui cugini ha fatto da contraltare la dolorosa eliminazione in Champions League, ma anche perché l'allenatore romeno deve fare i conti con qualche problema offensivo che rischia di restringere al massimo le sue scelte.
Come giocherà l'Inter in attacco domenica sera? Si schiererà con una punta sola oppure con due? La domanda, che fino a poche settimane fa poteva sembrare priva di senso, oggi un senso ce l'ha: eccome.