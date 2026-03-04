Come giocherà l'Inter nel derby, una o due punte: la situazione di Lautaro Martinez e Bonny e le parole di Chivu

Chivu ha scelto così per un motivo ben chiaro: l'assenza contemporanea di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny, il primo alle prese con un risentimento muscolare al soleo e il secondo con un problema al polpaccio.

L'allenatore interista, insomma, non ha voluto rischiare dal primo minuto e per tutta la partita i due attaccanti rimasti a disposizione. Ha preferito centellinarli, nonché tenersi la possibilità di utilizzarne uno dall'inizio e un altro a gara in corso, come da lui stesso ammesso senza troppi problemi nella conferenza stampa post partita.

"Se ho mai pensato alla soluzione con due punte? No, mai. Non ho mai pensato di mettere le due punte, perché a volte devi prendere delle decisioni forti senza andare a danneggiare l'integrità e la salute dei calciatori. Non volevo permettermi il rischio di perdere un'altra punta, visto che oggi ne avevamo a disposizione solo due".