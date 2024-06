Come giocherà l'Italia contro la Spagna: Calafiori o Mancini, Retegui o Scamacca, la probabile formazione

Dopo l'esordio vincente contro l'Albania, la squadra di Spalletti torna in campo giovedì a Gelsenkirchen. Ma i dubbi per il ct non mancano.

Sembrava che Luciano Spalletti avrebbe ripetuto in toto contro la Spagna l'undici visto sabato scorso contro l'Albania. Sarebbe stata la prima volta in assoluto nella propria gestione. Tutto portava a questa soluzione, del resto: a Dortmund si è vista un'Italia brillante, organizzata, a tratti spettacolare.

A -1 da Spagna-Italia, nella notte che potrebbe anche valere la qualificazione anticipata alla prossima fase, i punti interrogativi per il commissario tecnico sono invece parecchi. E variano da ruolo a ruolo: in difesa, a centrocampo, persino nella posizione di centravanti, dove com'è noto sono in corsa Gianluca Scamacca e Mateo Retegui.

Spalletti ha 24 ore e passa per decidere, anche perché ora di deciso non c'è proprio nulla. I dubbi di ieri non sono svaniti: il commissario tecnico sta continuando a valutare l'opzione di un undici un pochino più muscolare per contrastare il palleggio spagnolo. E per questo potrebbe cambiare qualche elemento, in mezzo al campo ma non solo.

Così, dunque, dovrebbe scendere in campo l'Italia nel secondo impegno del gruppo B: appuntamento a giovedì 20 giugno a Gelsenkirchen, nella casa dello Schalke 04, con calcio d'inizio alle 21.