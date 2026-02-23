Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
D'Aversa Getty Images
Andrea Ajello

Come giocherà il Torino con D'Aversa: dal modulo ai giocatori, i possibili cambiamenti rispetto a Baroni

Il Torino cambia guida tecnica, D'Aversa scelto per sostituire Baroni: come giocheranno i granata per cercare di salvarsi.

Pubblicità

La scelta è stata fatta da parte del Torino che dopo la sconfitta contro il Genoa per 3-0 ha deciso di non proseguire con Marco Baroni in panchina. In attesa della comunicazione, i granata si sono già mossi per il sostituto. 

Roberto D'Aversa, è lui il profilo su cui il Torino punta per il finale di stagione e centrare l'obiettivo salvezza. Come riportato da Sky Sport, c'è già un accordo verbale tra le parti e nelle prossime ore l'ex tecnico dell'Empoli sarà in città per iniziare la nuova avventura.

Ma come si trasformerà il Torino con D'Aversa? 

  • D'AVERSA CONFERMA IL 3-5-2?

    Dopo aver iniziato con la difesa a quattro, con risultati subito negativi, Baroni aveva optato per schierare la retroguardia a tre con variazioni dal 3-4-1-2 al 3-5-2. 

    Ultimanente i granata hanno sempre giocato con quest'ultimo modulo che potrebbe essere confermato anche da D'Aversa. Il tecnico infatti nella sua ultima esperienza, ad Empoli, ha giocato con il reparto difensivo a tre, variando davanti. 

    Considerando il poco tempo da qui al termine della stagione, è probabile che D'Aversa da questo punto di vista scelta per la continuità, soprattutto per le caratteristiche della rosa granata. 

    • Pubblicità

  • IL 4-3-3 DI D'AVERSA

    Allargando lo sguardo, il sistema tattico di riferimento nella carriera dell'allenatore però non è stato il 3-5-2 (o moduli con la difesa a tre) ma il 4-3-3. Sia al Lecce che alla Sampdoria ha utilizzato questo schieramento ma soprattutto lo ha fatto negli anni al Parma, che rimane la sua esperienza più importante e prolifica. 

    D'Aversa quindi valuterà anche questa possibilità anche se la rosa a disposizione non sembra essere adatta a questo sistema tattico, sia per quanto riguarda la linea difensiva sia per la mancanza di veri esterni d'attacco mentre abbondano i centravanti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA CAMBIA PER I GIOCATORI

    Qualche novità è prevista tra i giocatori con alcuni che potrebbero avere più spazio. In difesa, Marianucci, che è già stato allenato da D'Aversa all'Empoli, si candida per essere il titolare al centro. Attenzione anche ad Anjorin in mezzo al campo (pure lui allenato dal tecnico nella passata stagione).

    Intoccabile ovviamente Vlasic che potrebbe agire qualche metro più avanti rispetto ad ora. In attacco, Simeone è la certezza ma cambieranno le gerarchie al suo fianco? Adams parte ancora avanti a Kulenovic e Zapata; il colombiano però spera di svoltare la sua stagione con il cambio di guida tecnica. 

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO CON D'AVERSA

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco/Ebosse; Lazaro, Anjorin, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams/Zapata. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Lazio crest
Lazio
LAZ
0