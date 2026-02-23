Come giocherà il Torino con D'Aversa: dal modulo ai giocatori, i possibili cambiamenti rispetto a Baroni

La scelta è stata fatta da parte del Torino che dopo la sconfitta contro il Genoa per 3-0 ha deciso di non proseguire con Marco Baroni in panchina. In attesa della comunicazione, i granata si sono già mossi per il sostituto.

Roberto D'Aversa, è lui il profilo su cui il Torino punta per il finale di stagione e centrare l'obiettivo salvezza. Come riportato da Sky Sport, c'è già un accordo verbale tra le parti e nelle prossime ore l'ex tecnico dell'Empoli sarà in città per iniziare la nuova avventura.

Ma come si trasformerà il Torino con D'Aversa?