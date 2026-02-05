Come giocherà il Pisa di Hiljemark: modulo, giocatori e cosa cambierà rispetto alla squadra di Gilardino

È iniziato da qualche giorno il lavoro di Oscar Hiljemark al Pisa; una nuova esperienza per il tecnico svedese che per la prima volta si affaccia al calcio italiano da allenatore e in generale in uno dei principali campionati europei.
In realtà, Hiljemark parte con un "vantaggio" visto che ha giocato per anni in Serie A con la maglia del Palermo e del Genoa. Adesso torna in Italia da allenatore e sarà chiamato subito ad una sfida determinante in chiave salvezza contro il Verona.
Ma che Pisa vedremo con il tecnico svedese? Continuerà sulla stessa strada intrapresa dal predecessore, Alberto Gilardino, o rivoluzionerà la squadra?