Come giocherà il Pisa di Hiljemark: modulo, giocatori e cosa cambierà rispetto alla squadra di Gilardino

Hiljemark è ancora all'inizio della sua carriera da allenatore essendo solo alla terza esperienza alla guida di una prima squadra. Le prime due sono state con l'Aalborg e l'Elfsborg.

In entrambe le avventure ha dimostrato di non essere rigido e di puntare su diversi moduli a seconda dei momenti. Sia con l'Aalborg che con l'Elfsborg, le sue squadre sono passate da una difesa a tre ad una difesa a quattro, dimostrando flessibilità tattica. Il 3-4-3 e il 4-3-3 sono i sistemi di gioco più utilizzati da Hiljemark che però negli ultimi mesi ha optato spesso per un 4-2-3-1 (o 4-4-2).