Durosinmi HiljemarkGetty Images
Andrea Ajello

Come giocherà il Pisa di Hiljemark: modulo, giocatori e cosa cambierà rispetto alla squadra di Gilardino

Il Pisa ha voltato pagina, in panchina è arrivato Hiljemark al posto di Gilardino: ecco quali saranno le possibili novità.

È iniziato da qualche giorno il lavoro di Oscar Hiljemark al Pisa; una nuova esperienza per il tecnico svedese che per la prima volta si affaccia al calcio italiano da allenatore e in generale in uno dei principali campionati europei.

In realtà, Hiljemark parte con un "vantaggio" visto che ha giocato per anni in Serie A con la maglia del Palermo e del Genoa. Adesso torna in Italia da allenatore e sarà chiamato subito ad una sfida determinante in chiave salvezza contro il Verona.

Ma che Pisa vedremo con il tecnico svedese? Continuerà sulla stessa strada intrapresa dal predecessore, Alberto Gilardino, o rivoluzionerà la squadra?

  • COME GIOCANO LE SQUADRE DI HILJEMARK

    Hiljemark è ancora all'inizio della sua carriera da allenatore essendo solo alla terza esperienza alla guida di una prima squadra. Le prime due sono state con l'Aalborg e l'Elfsborg.

    In entrambe le avventure ha dimostrato di non essere rigido e di puntare su diversi moduli a seconda dei momenti.  Sia con l'Aalborg che con l'Elfsborg,  le sue squadre sono passate da una difesa a tre ad una difesa a quattro, dimostrando flessibilità tattica. Il 3-4-3 e il 4-3-3 sono i sistemi di gioco più utilizzati da Hiljemark che però negli ultimi mesi ha optato spesso per un 4-2-3-1 (o 4-4-2). 

  • IL PISA DI HILJEMARK: QUALE MODULO?

    Non c'è quindi certezza su quale sistema adotterà lo svedese con il Pisa e se varierà di gara in gara. La squadra di Gilardino ha giocato sempre con la difesa a tre, cambiando poi davanti, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1. 

    Ci sono i presupposti quindi affinché i nerazzurri proseguano sulla strada della difesa a tre, con altrettanti giocatori offensivi. D'altronde Hiljemark ha spesso utilizzato un modulo simile e quindi non avrebbe bisogno di "adeguarsi". 

  • Se il vestito tattico del Pisa dovrebbe rimanere quello precedente, almeno in termini di modulo, Hiljemark porterà sicuramente novità negli interpreti. Sono attesi dei cambiamenti con alcuni giocatori che si candidano a trovare più spazio ed altri che rischiano invece. 

    In particolare, a beneficiare del cambio di guida tecnica saranno i nuovo innesti, che potranno trovare un posto nell'undici. A partire dalla difesa con  Bozhinov mentre a centrocampo il cileno Loyola.

    Novità anche in attacco dove Hiljmark punterà su Durosinmi. Attenzione a Akinsanmiro, rientrato dopo una Coppa d'Africa deludente e a Moreo, che dovrà guadagnarsi il posto da centravanti. 

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PISA CONTRO IL VERONA

    Per Hiljemark la partenza è subito delicatissima, contro il Verona in trasferta. Una gara da non poter sbagliare per entrambe le squadre. Questa la probabile "prima" formazione scelta dall'allenatore.

    PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Durosinmi. All. Hiljemark.

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Pisa crest
Pisa
PIS
0