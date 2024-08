Come giocherà l'Atalanta a Lecce senza Koopmeiners, Lookman, Scamacca, Zaniolo ed El Bilal Touré: un attacco stravolto

L'autoesclusione di Lookman mette ancor più nei guai Gasperini, costretto a reinventarsi l'attacco e non solo: Dea a Lecce con gli uomini contati.

Gian Piero Gasperini, ormai, non sa davvero più a che santo votarsi. La notizia negativa del giorno è l'autoesclusione di Ademola Lookman, che ha chiesto e ottenuto di non essere convocato per la trasferta di Lecce in quanto al centro di una trattativa di mercato con il PSG.

Notizia negativa che si aggiunge a notizia negativa, che si aggiunge a notizia negativa. Come in un loop infernale. All'Atalanta, da qualche tempo a questa parte, sembrano aver perso la serenità della scorsa stagione, culminata con il leggendario trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Infortuni su infortuni, ammutinamenti, recuperi lenti da un guaio fisico: Gasperini deve fare i conti con ogni tipo di problematica. Specialmente in attacco, il reparto più martoriato dalle assenze. Con inevitabili ripercussioni sulla rosa effettivamente a disposizione del tecnico per la gara di Lecce.