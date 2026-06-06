Come gioca la Grecia, avversaria dell'Italia: Pavlidis è la stella, presenti Douvikas, Mandas e Tsimikas, ma i risultati non arrivano

Il secondo avversario di giugno dell'Italia, alla fine, sarà davvero la Grecia. Gli ellenici avevano inizialmente storto il naso di fronte alla prospettiva di sfidare una squadra imbottita di giovani dell'Under 21, ma alla fine l'amichevole non è stata cancellata.
La Nazionale di Silvio Baldini cercherà il bis, o quantomeno di farsi valere, dopo aver battuto di misura il Lussemburgo nella gara d'esordio del ct a interim, match deciso da un colpo di testa vincente di Pio Esposito.
Certo, la Grecia non è il Lussemburgo. Semplicemente perché, con rispetto parlando, poche selezioni europee lo sono.
Che Nazionale affronterà dunque l'Italia? Tutto sulla seconda avversaria degli azzurri prima dell'inizio dei Mondiali, ai quali nessuna delle due parteciperà.