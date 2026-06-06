Come gioca la Grecia, avversaria dell'Italia: Pavlidis è la stella, presenti Douvikas, Mandas e Tsimikas, ma i risultati non arrivano

Il sistema di gioco adottato per quasi due anni da Jovanovic nella Grecia è un 4-2-3-1. Ma giovedì scorso, contro la Svezia, è accaduto il ribaltone: gli ellenici sono scesi in campo con un modulo diverso e con la difesa a tre.

Nello specifico, Jovanovic ha schierato la propria squadra con un 3-5-2 leggibile anche come 3-4-1-2, con due punte (Pavlidis e Tetteh) più Tzolis (Bruges) a oscillare tra la posizione di mezzala e quella di trequartista. Dopo la partita contro gli svedesi, il ct si è detto soddisfatto del cambio annunciandone la conferma contro l'Italia.

"È stata la prima volta che abbiamo giocato con tre difensori centrali, contro un'ottima squadra. È stato un test importante per il cambio di modulo. Sembrava che, finché ci concentravamo a sufficienza sulla fase difensiva, riuscissimo a creare abbastanza problemi all'avversario. Nel secondo tempo, con qualche errore di posizionamento, forse dovuto alla stanchezza, l'andamento della partita è cambiato. Abbiamo giocato con questo modulo per un periodo piuttosto breve. E nella prossima partita in casa, sto pensando di riproporlo per un po', anche perché abbiamo ottenuto risultati più convincenti".









Questa è la probabile formazione della Grecia contro l'Italia:

GRECIA (3-4-1-2): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Rota, Kourbelis, Zafeiris, Tsimikas; Tzolis; Tetteh, Pavlidis. Ct. Jovanovic