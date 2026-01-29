Goal.com
Alessandro De Felice

Come gioca la Dinamo Zagabria, avversaria del Bologna nei playoff di Europa League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

Una delle possibile rivali del Bologna negli spareggi dell’Europa League 2025/2026 potrebbe essere la Dinamo Zagabria: il punto sui croati.

Il successo netto per 3-0 sul campo neutro di Novi Sad contro il Maccabi Tel Aviv non è bastato al Bologna di Vincenzo Italiano

Gli emiliani proseguono il loro cammino in Europa League, ma dovranno superare il turno intermedio dei playoff se vorranno accedere alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.

Venerdì 30 gennaio, il Bologna conoscerà attraverso il sorteggio quale sarà l’avversaria dello spareggio tra i norvegesi del Brann e i croati della Dinamo Zagabria, due formazioni sulla carta abbordabili ma pur sempre temibili e da affrontare al meglio per evitare sorprese.

Andiamo a scoprire più nel dettaglio la formazione croata con il cammino stagionale tra campionato ed Europa League e il focus sulla formazione balcanica e sul suo allenatore.

  • IL CAMMINO IN EUROPA

    Reduce dalla sconfitta in Danimarca per 2-0 contro il Midtjylland, la Dinamo Zagabria ha chiuso la fase campionato di Europa League al 23esimo posto con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, e con una differenza reti di -4, con 12 goal realizzati e 16 subiti.

    Eppure la formazione croata era partita bene con le vittorie contro il Fenerbahce in casa e il Maccabi Tel Aviv in trasferta, prima del pari contro il Malmo. 

    Poi è iniziato il trend negativo con quattro sconfitte in cinque gare e il solo successo alla penultima contro l’FCSB, decisivo per la qualificazione ai playoff.

  • IL CAMMINO IN CAMPIONATO

    In Croazia, la Dinamo Zagabria domina il campionato nazionale con il primo posto in classifica.

    La formazione della capitale è a quota 41 dopo 19 giornate, frutto di 13 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte, con un vantaggio di 4 punti sull’Hajduk Spalato, che insegue a 37. 

    Sotto le ‘big’ un vuoto con l’intra 1861 terza in classifica a 12 punti di ritardo dalla capolista Dinamo Zagabria.

  • LE STELLE DELLA DINAMO ZAGABRIA

    Da sempre fucina di talenti, la Dinamo Zagabria ha appena salutato Leon Jakirovic, difensore classe 2008 passato all’Inter.

    In casa croata, però, non mancano i talenti cristallini che stanno sbocciando nel campionato nazionale e che si stanno mettendo in mostra in Europa.

    Tra questi spiccano senza dubbio l’attaccante classe 2002 Dion Beljo, autore di 14 goal finora in stagione, e Raul Torrente, difensore spagnolo classe 2004, senza dimenticare Vinlof e Vidovic, prelevati dal Bayern Monaco, e Sergi Dominguez, classe 2005 arrivato dal Barcellona.

    Attualmente ai box per infortunio, Ismael Bennacer è senza dubbio il calciatore con più esperienza e appeal nella rosa della Dinamo Zagabria, con l’ex Milan che sta mettendo a servizio dei compagni la sua esperienza, la sua qualità e la sua personalità.

  • L'ALLENATORE

    In estate è ufficialmente iniziata l’era Mario Kovacevic in casa Dinamo Zagabria

    Il classe 1975 ha preso il posto di Sandro Perkovic, successore di Fabio Cannavaro, e finora sta dimostrando quanto di buono aveva fatto vedere in precedenza al Varazdin prima e allo Slaven poi.

    Ex centrocampista con una carriera tra Croazia e Albania, fa del 4-1-4-1 il suo credo calcistico e si sta imponendo dopo una gavetta che lo ha portato a conquistare il campionato di seconda divisione e la promozione con il Varazdin nella stagione 2021/2022.

    Un profilo giovane e in ascesa che si sta imponendo in un ambiente complicato e con tanta pressione come quello della Dinamo Zagabria.

  • FORMAZIONE TIPO

    DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Filipovic; Galesic, Sergi Dominguez, McKenna, Goda; Bakrar, Bennacer, Misic, Zajc, Hoxha; Beljo.

