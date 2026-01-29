Come gioca la Dinamo Zagabria, avversaria del Bologna nei playoff di Europa League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

Il successo netto per 3-0 sul campo neutro di Novi Sad contro il Maccabi Tel Aviv non è bastato al Bologna di Vincenzo Italiano.
Gli emiliani proseguono il loro cammino in Europa League, ma dovranno superare il turno intermedio dei playoff se vorranno accedere alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
Venerdì 30 gennaio, il Bologna conoscerà attraverso il sorteggio quale sarà l’avversaria dello spareggio tra i norvegesi del Brann e i croati della Dinamo Zagabria, due formazioni sulla carta abbordabili ma pur sempre temibili e da affrontare al meglio per evitare sorprese.
Andiamo a scoprire più nel dettaglio la formazione croata con il cammino stagionale tra campionato ed Europa League e il focus sulla formazione balcanica e sul suo allenatore.