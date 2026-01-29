Come gioca la Dinamo Zagabria, avversaria del Bologna nei playoff di Europa League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

In estate è ufficialmente iniziata l’era Mario Kovacevic in casa Dinamo Zagabria.

Il classe 1975 ha preso il posto di Sandro Perkovic, successore di Fabio Cannavaro, e finora sta dimostrando quanto di buono aveva fatto vedere in precedenza al Varazdin prima e allo Slaven poi.

Ex centrocampista con una carriera tra Croazia e Albania, fa del 4-1-4-1 il suo credo calcistico e si sta imponendo dopo una gavetta che lo ha portato a conquistare il campionato di seconda divisione e la promozione con il Varazdin nella stagione 2021/2022.

Un profilo giovane e in ascesa che si sta imponendo in un ambiente complicato e con tanta pressione come quello della Dinamo Zagabria.