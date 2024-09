Come gioca Israele, avversario dell'Italia in Nations League: allenatore, stelle e modulo

L'esordio in Nations League, il commissario tecnico, il modulo e i giocatori più rappresentativi: tutto quello che c'è da sapere su Israele.

Con ancora negli occhi la splendida affermazione del Parco dei Principi, l'Italia è chiamata a resettare la grande impresa in terra parigina per preparare il secondo appuntamento del girone di Nations League.

Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo questa sera in Ungheria per affrontare Israele. Un match nel quale gli Azzurri sono chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere contro la Francia, per provare ad indirizzare già il discorso relativo al primato nel girone.

Di seguito andiamo a scoprire e a conoscere meglio la prossima rivale della squadra allenata da Luciano Spalletti.