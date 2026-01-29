Il girone unico di Champions League chiuso al tredicesimo posto con tredici punti, un piazzamento che permette alla Juventus di accedere ai playoff che mettono in palio un posto agli ottavi.
Dal sorteggio i bianconeri pescheranno una tra Club Brugge e Galatasaray, avversarie con caratteristiche diverse.I bianconeri dunque potrebbero ritrovare lungo il loro percorso la formazione turca dove gioca Osimhen, uno dei grandi obiettivi (sfumati) dello scorso mercato estivo.
Ma come gioca il Galatasaray? Chi sono le stelle? Conosciamo meglio la formazione turca, possibile avversaria della Juventus.