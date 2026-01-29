Ex centrocampista che ha vissuto gli anni migliori della propria carriera al Galatasaray (ha giocato anche all’Inter), Okan Buruk siede sulla panchina del club turco dal 2022: con il Galatasaray ha conquistato tre campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1.