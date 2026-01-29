Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Victor Osimhen of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images
Nino Caracciolo

Come gioca il Galatasaray, possibile avversaria della Juventus nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

La Juventus potrebbe incontrare nel proprio cammino europeo il Galatasaray: i turchi sono l’avversario da evitare ai playoff. Conosciamo meglio come giocano e i loro punti di forza.

Pubblicità

Il girone unico di Champions League chiuso al tredicesimo posto con tredici punti, un piazzamento che permette alla Juventus di accedere ai playoff che mettono in palio un posto agli ottavi.

Dal sorteggio i bianconeri pescheranno una tra Club Brugge e Galatasaray, avversarie con caratteristiche diverse.I bianconeri dunque potrebbero ritrovare lungo il loro percorso la formazione turca dove gioca Osimhen, uno dei grandi obiettivi (sfumati) dello scorso mercato estivo.

Ma come gioca il Galatasaray? Chi sono le stelle? Conosciamo meglio la formazione turca, possibile avversaria della Juventus.

  • COME GIOCA IL GALATASARAY

    Il Galatasaray gioca con un 4-2-3-1 ad alta intensità, costruito attorno alla potenza offensiva di Victor Osimhen. Tra i punti di forza c’è la difesa aggressiva e il pressing, la formazione turca inoltre ha dimostrato di sapere far male in transizione.

    • Pubblicità

  • IL CAMMINO IN EUROPA

    Il Galatasaray ha chiuso il girone unico di Champions League al ventesimo posto con 10 punti, frutto di 3 vittorie (contro Liverpool, Bodo/Glimt e Ajax), un pareggio (contro l’Atletico Madrid) e quattro sconfitte (contro Eintracht Francoforte, Union SG, Monaco e Manchester City)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CAMMINO IN CAMPIONATO

    Il Galatasaray è primo in Super Lig turca con 46 punti ottenuti in 19 partite: la squadra allenata da Okan Buruk è impegnata in un duello al vertice con il Fenerbahce (43 punti); più staccato c’è il Trabzonspor (41 punti).

  • LE STELLE DEL GALATASARAY

    La stella più lucente del Galatasaray è Victor Osimhen, vecchia conoscenza del nostro campionato che non ha certamente bisogno di particolari presentazioni. Il nigeriano è uno dei più forti attaccanti dell’intero panorama calcistico europeo.

    Oltre a Osimhem, nella rosa del club turco ci sono diversi giocatori di livello assoluto, a iniziare da Sané, passando per Gundogan e Mario Icardi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’ALLENATORE

    Ex centrocampista che ha vissuto gli anni migliori della propria carriera al Galatasaray (ha giocato anche all’Inter), Okan Buruk siede sulla panchina del club turco dal 2022: con il Galatasaray ha conquistato tre campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1.

  • LA FORMAZIONE TIPO

    GALATASARY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakcı, Jakobs;  Gabriel Sara, Lemina; Yılmaz, Gündoğan, Sané; Osimen. Allenatore: Buruk.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Superlig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Kayserispor crest
Kayserispor
KAY
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0