Come gioca il Bodo/Glimt, possibile avversaria dell'Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

Il Bodo è approdato ai Playoff di Champions dopo aver concluso la fase campionato al 23º posto a 9 punti, confezionando un piccolo grande capolavoro conquistandosi gli spareggi battendo Manchester City e Atletico Madrid nelle ultime due giornate. Per il resto, detto del ko interno con la Juve, sconfitte anche contro Galatasaray e Monaco e pareggi con Borussia Dortmund, Slavia Praga e Tottenham.