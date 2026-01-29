Come gioca il Bodo/Glimt, possibile avversaria dell'Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

In Italia, alla luce dei recenti incroci coi club di casa nostra, viene considerato un autentico spauracchio: ora, al Bodo/Glimt, l'urna di Nyon potrebbe riservare un nuovo confronto con una squadra del Bel Paese.
Trattasi dell'Inter, che ha vinto a Dortmund nel match valido per l'ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/2026 senza però riuscire a strappare un posto diretto agli ottavi di finale. Ragion per cui, Lautaro e soci, per approdare tra le magnifiche 16 dovranno passare per i Playoff. Oltre al Benfica del grande ex José Mourinho, il sorteggio prevede che gli altri eventuali avversari dei nerazzurri possano essere i norvegesi, che nel girone unico hanno affrontato anche la Juventus perdendo 3-2 in casa.
Come sta andando il Bodo/Glimt? Qual è stato fin qui il suo percorso Champions? Il punto sugli scandinavi.