FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Claudio D'Amato

Come gioca il Bodo/Glimt, possibile avversaria dell'Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

Una delle possibile rivali dell'Inter negli spareggi della Champions 2025/2026 potrebbe essere il Bodo/Glimt, che ha già sfidato la Juve nella fase campionato: il punto sui norvegesi.

In Italia, alla luce dei recenti incroci coi club di casa nostra, viene considerato un autentico spauracchio: ora, al Bodo/Glimt, l'urna di Nyon potrebbe riservare un nuovo confronto con una squadra del Bel Paese.

Trattasi dell'Inter, che ha vinto a Dortmund nel match valido per l'ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/2026 senza però riuscire a strappare un posto diretto agli ottavi di finale. Ragion per cui, Lautaro e soci, per approdare tra le magnifiche 16 dovranno passare per i Playoff. Oltre al Benfica del grande ex José Mourinho, il sorteggio prevede che gli altri eventuali avversari dei nerazzurri possano essere i norvegesi, che nel girone unico hanno affrontato anche la Juventus perdendo 3-2 in casa.

Come sta andando il Bodo/Glimt? Qual è stato fin qui il suo percorso Champions? Il punto sugli scandinavi. 

  • IL CAMMINO IN EUROPA

    Il Bodo è approdato ai Playoff di Champions dopo aver concluso la fase campionato al 23º posto a 9 punti, confezionando un piccolo grande capolavoro conquistandosi gli spareggi battendo Manchester City e Atletico Madrid nelle ultime due giornate. Per il resto, detto del ko interno con la Juve, sconfitte anche contro Galatasaray e Monaco e pareggi con Borussia Dortmund, Slavia Praga e Tottenham.

  • IL CAMMINO IN CAMPIONATO

    Il Bodo/Glimt inizierà la nuova stagione nella Eliteserien (la Serie A norvegese) a marzo, mentre l'ultimo campionato - che si è concluso a fine novembre - i gialloneri l'hanno concluso al secondo posto a -1 dal Viking.

  • LE STELLE DEL BODO/GLIMT

    Kasper Hogh, bomber della squadra, è senza dubbio la punta di diamante del Bodo Glimt insieme al capitano Patrick Berg (che agisce a centrocampo) e all'ex milanista Jens Petter Hauge.

    Una nota di rilievo la meritano, inoltre, anche il portiere Nikita Haikin e il terzino sinistro Fredrik Bjorkan.

    Interessanti, inoltre, le doti d'inserimento della mezzala Sondre Brunstad Fet e dell'esterno destro alto Mathias Jorgensen, classe 2000.

  • L'ALLENATORE

    A guidare il Bodo dalla panchina è Kjetil Knutsen, allenatore norvegese classe '68, artefice della scalata nazionale ed europea della compagine giallonera che sotto i suoi dettami pratica un calcio propositivo, veloce e caratterizzato da una pressione costante.

    Al timone della squadra da gennao 2018, ha vinto 4 campionati, è stato eletto tecnico dell'anno in patria per 3 stagioni di fila ed in campo continentale è riuscito a portare i suoi alla semifinale di Europa League nel 2024/2025.

    Gli ottimi risultati conseguiti durante il suo ciclo, gli sono valsi il rinnovo col Bodo/Glimt fino a dicembre 2029.

  • LA FORMAZIONE TIPO

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Haug. All. Knutsen.

0