Come gioca il Bruges, avversaria dell'Atalanta nei Playoff di Champions League: formazione, allenatore, giocatori chiave

Tutto sulla formazione belga, che se la vedrà contro quella di Gasperini. Durante il girone ha già affrontato il Milan e la Juventus.

Di nuovo il Bruges sulla strada delle italiane: dopo aver affrontato sia il Milan che la Juventus nel maxi girone unico, sono i belgi l'avversaria dell'Atalanta nei playoff di Champions League, primo turno della fase a eliminazione diretta.

I belgi si sono qualificati per il rotto della cuffia, chiudendo il raggruppamento al ventiquattresimo posto. Ovvero l'ultimo utile per passare. L'eliminazione è stata evitata nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Manchester City della giornata conclusiva, che a sua volta ha permesso alla formazione di Pep Guardiola di scamparla.

Che pericoli potrà portare il Bruges all'Atalanta? Quali sono i principali punti di forza della formazione belga, che al momento è secondo in classifica in campionato a -3 dal Genk capolista, ma con 9 punti di vantaggio sull'Anderlecht quarto?

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto ciò che c'è da sapere sul Bruges: la formazione, l'allenatore, i giocatori chiave.