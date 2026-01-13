Come è andato Raspadori all'Atletico Madrid e perche va all'Atalanta

Il resto, come detto, lo fanno scenari tecnico-tattici e motivazioni a mille, cruciali per dimostrare che a Madrid qualcuno ha affrettato i giudizi. L'universo Atalanta sembra l'oasi perfetta dove risplendere e pianificare un riscatto anche in chiave Italia, coi Playoff Mondiali sullo sfondo (contro l'Irlanda del Nord, tra l'altro, si giocherà alla New Balance Arena) ed una seconda parte di 2025/2026 in cui sia la Dea che Jack devono macinare exploit per recuperare il terreno perduto tra agosto e dicembre.

E per farlo, l'attaccante di Bentivoglio avrà a disposizione più mattonelle dove incidere: una delle due sulla trequarti oppure quella da falso 9, immaginandolo al posto di Scamacca o Krstovic se e quando Palladino dovesse ritenerlo necessario. Altrimenti, nel 3-4-2-1 della Dea, come detto spazio sul centrodestra o sul centrosinistra tra le linee a sostegno della prima punta.

Naturalmente per una maglia ci sarà da lottare coi vari De Ketelaere, Lookman (se dovesse restare), (ad oggi) Maldini, Pasalic, Samardzic e Sulemana, ma grinta e voglia di rilanciarsi possono fare la differenza.