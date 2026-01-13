Come è andato Raspadori all'Atletico Madrid e perche va all'Atalanta

Tante speranze in estate, divorzio in tono dimesso a gennaio.
Il matrimonio tra Giacomo Raspadori e l'Atletico Madrid ha deluso le attese, tradendo la voglia di Jack di cambiare aria per sentirsi più protagonista rispetto ai pochi - seppur significativi - picchi vissuti a Napoli.
L'incastro invece non ha funzionato, con l'ex azzurro che ha faticato a trovar spazio agli ordini del Cholo Simeone e che dunque - dopo appena mezza stagione - si ritrova a fare le valigie per compiere il percorso inverso e riabbracciare la Serie A.
Dove? A Bergamo, con l'Atalantache ha finalmente coronato un corteggiamento avviato da qualche anno e con cui l'emiliano può (e deve) rilanciarsi.