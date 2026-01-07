Pubblicità
Michael Di Chiaro

Come è andato l'incontro tra Gasperini e i Friedkin: l'esito e gli ultimi aggiornamenti su Raspadori

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio si è svolto un summit di mercato tra Gasperini e i vertici giallorossi.

La vittoria contro il Lecce, griffata dai goal degli attaccanti Ferguson e Dovbyk, ha riportato la Roma al quarto posto in classifica, seppur a braccetto con la Juventus.

A far discutere e a macchiare, parzialmente, il sereno in casa giallorossa è stato però il silenzio stampa inscenato da Gian Piero Gasperini, il quale non ha parlato ai media nel post partita.

Il motivo che ha spinto l'allenatore romanista a non intervenire ai microfoni dopo la gara del Via del Mare è infatti legata ad una situazione di generale malcontento per quanto riguarda il mercato di riparazione della Roma che, secondo il punto di vista di Gasperini, starebbe procedendo troppo a rilento.

  • TERMINATO L'INCONTRO

    Come riferito da Sky, nella giornata di mercoledì 7 gennaio si è svolto l'incontro, con tema principale quello relativo alle mosse della Roma durante la finestra di mercato invernale, al quale ha preso parte oltre a Gian Piero Gasperini e ai Friedkin anche Claudio Ranieri, ovvero colui che di fatto ha portato il tecnico di Grugliasco a Roma.

    Non c'era, invece, Frederic Massara, direttore sportivo del club giallorosso.

  • CONTRASTI CON MASSARA

    Nelle ultime ore, infatti, sarebbero emerse importanti divergenze, in termini di vedute, tra Gasperini e il direttore sportivo della Roma Frederic Massara.

    Gasperini, infatti, lamenta una mancanza di rapidità nella chiusura delle trattative in questa fase così importante e delicata della stagione. L'ex tecnico dell'Atalanta spinge, infatti, per avere a disposizione i nuovi acquisti nel più breve tempo possibile, al fine di poterli inserire nel miglior modo possibile all'interno del suo progetto tecnico.

  • L'ESITO DELL'INCONTRO

    Il summit di mercato, come riferisce Sky, si è concluso nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio e ha lasciato in eredità sensazioni positive.  La proprietà ha ribadito a Gasperini la propria linea, ovvero rendere la squadra più forte sul mercato e di volerlo con la stessa ambizione di Gasperini.

    Il tutto nel rispetto dei paletti imposti dal settlement agreement e nei parametri della sostenibilità. Lo stato maggiore giallorosso ha ribadito al tecnico la volontà di accelerare le operazioni per consentirgli di avere al più presto i rinforzi individuati.

  • NUOVI CONTATTI PER RASPADORI

    Uno dei grandi obiettivi della Roma rimane ovviamente Giacomo Raspadori. Si registrano, infatti, nuovi contatti con l'Atletico e con l'entourage del giocatore per arrivare ad un'intesa definitiva, ma ad ora non si registrano evoluzioni positive.

