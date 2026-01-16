Come è andato l'esordio di Raspadori con l'Atalanta: doppio ruolo ma pochi spunti

Pareggio dal forte sapore di rimpianto per l'Atalanta, incapace di dare continuità alla striscia di vittorie in campionato: a Pisa è arrivato un 1-1 carico di delusione per la truppa di Palladino.
C'era molta attesa di vedere all'opera tra le fila bergamasche il nuovo acquisto Giacomo Raspadori, arrivato nelle scorse ore a titolo definitivo dall'Atletico Madrid: investimento che, tra cartellino e stipendio, supererà i 40 milioni.
Come da previsione, il classe 2000 si è seduto inizialmente in panchina prima di essere chiamato in causa per provare a guidare il cambio di marcia: missione non andata a buon fine.