Come è andato l'esordio di Raspadori con l'Atalanta: doppio ruolo ma pochi spunti

Esperienza in nerazzurro ai primi vagiti per Raspadori, comunque elogiato da Palladino nel post-partita ai microfoni di 'DAZN'.

"Il 4-2-3-1 in corso d'opera? Una soluzione che avevo provato anche prima che arrivasse Raspadori: il nostro sistema è il 3-4-3 ma possiamo giocare anche in questo modo. Raspadori può giocare sia da trequartista che da punta, oggi Krstovic è entrato bene facendo a sportellate con i loro centrali. Nella ripresa, con i quattro attaccanti in campo, abbiamo fatto meglio".