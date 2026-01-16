Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pisa Atalanta DurosinmiGetty
Vittorio Rotondaro

Pisa-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Touré esuberante, Durosinmi subito in goal, Raspadori non incide, Carnesecchi para (quasi) tutto

L'Atalanta non vince la quarta partita di fila: merito di un Pisa che impone l'1-1 con il nuovo acquisto Durosinmi, in risposta a Krstovic.

Pubblicità

L'Atalanta frena dopo tre successi di fila: a Pisa va in scena un match 'scorbutico' per i bergamaschi che, alla fine, hanno il rimpianto di non portare a casa la posta massima che avrebbe permesso di agganciare momentaneamente il Como.

La difesa di Palladino traballa pericolosamente per tutto il primo tempo: Touré è semplicemente scatenato sulla destra ed è proprio suo il primo grande spunto, intercettato da Carnesecchi. Il portiere della 'Dea' è poi fortunato sulla botta ravvicinata di Meister che lo colpisce in pieno da pochi passi: sul prosieguo è Aebischer a non trovare il compagno con un pallone che attraversa tutta l'area senza trovare una deviazione.

La squadra di Gilardino meriterebbe il vantaggio, ma Carnesecchi non è di questo avviso: strepitoso il riflesso sul colpo di testa di Moreo che mantiene lo 0-0. Sull'altra panchina aumenta l'inquietudine di Palladino che si gioca una tripla mossa: in campo, tra gli altri, anche l'esordiente Raspadori. L'ex Napoli ha il merito di accendere la manovra dei compagni, fino a quel punto piuttosto opaca: Scuffet si oppone a Scalvini, Zalewski calcia di poco a lato dal limite.

Nel Pisa scocca l'ora dell'altro nuovo acquisto Durosinmi, ma è di Piccinini la chance per sbloccare il risultato: ancora attento Carnesecchi. Palladino getta nella mischia anche Krstovic e viene subito ripagato dalla zampata del montenegrino, al centro delle proteste toscane per un presunto fallo su Calabresi prima del tocco decisivo. A nuovo ingresso risponde nuovo ingresso: Leris crossa sulla testa di Durosinmi che anticipa Ahanor e regala un punto d'oro ai padroni di casa.

  • PAGELLE PISA

    Scuffet (7) porta a casa la proverbiale pagnotta grazie all'intervento di piede che nega a Scalvini la rete del vantaggio. Touré (6.5) è in forma smagliante sulla fascia destra, Angori (5.5) maldestro nell'azione dello 0-1. Esordio da sogno per Durosinmi (7).

    Voti Pisa(3-4-2-1) Scuffet 7; Calabresi 6 (90' Bozhinov s.v.), Canestrelli 6, Coppola 6; Touré 6.5, Marin 6.5 (68' Leris 6.5), Aebischer 6.5, Angori 5.5; Tramoni 6 (68' Piccinini 6.5), Moreo 6.5; Meister 5.5 (68' Durosinmi 7). All. Gilardino.

    • Pubblicità

  • PAGELLE ATALANTA

    Carnesecchi (7) tiene a galla la 'Dea' ma deve arrendersi all'incornata imperiosa di Durosinmi. Krstovic (6.5) ha il merito di farsi trovare pronto sottoporta, Bernasconi (6.5) soffre la fisicità di Touré. Scamacca (5) evanescente, Raspadori (5.5) non incide dalla panchina.

    Voti Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (70' Krstovic 6.5), Hien 6.5, Ahanor 5.5; Musah 5 (56' Zappacosta 6), de Roon 6, Pasalic 5.5 (56' Ederson 6.5), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 5, Zalewski 5.5 (81' Sulemana s.v.); Scamacca 5 (56' Raspadori 5.5). All. Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PISA-ATALANTA

    Marcatori: 83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)

    PISA (3-4-2-1) Scuffet 7; Calabresi 6 (90' Bozhinov s.v.), Canestrelli 6, Coppola 6; Touré 6.5, Marin 6.5 (68' Leris 6.5), Aebischer 6.5, Angori 5.5; Tramoni 6 (68' Piccinini 6.5), Moreo 6.5; Meister 5.5 (68' Durosinmi 7). All. Gilardino.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (70' Krstovic 6.5), Hien 6.5, Ahanor 5.5; Musah 5 (56' Zappacosta 6), de Roon 6, Pasalic 5.5 (56' Ederson 6.5), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 5, Zalewski 5.5 (81' Sulemana s.v.); Scamacca 5 (56' Raspadori 6). All. Palladino.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Pasalic (A), Scalvini (A), Coppola (P)

    Espulsi: -

Champions League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Pisa crest
Pisa
PIS
0