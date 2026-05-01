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Francesco Schirru

Come difendere meglio in area? Assumendo un lottatore MMA: l'idea del Brighton

Hurzeler, tecnico del Brighton, ha raccontato di come la società abbia assunto un lottatore per difendere meglio durante i calci d'angolo: "Cerchiamo altre soluzioni".

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Il Brighton ha assunto un lottatore di MMA per migliorare sui calci piazzati. Ed evitare così di passare per una squadra "troppo gentile". Fabian Hurzeler, allenatore del club britannico, ha raccontato di come il club abbia deciso di puntare su un lottatore di arti marziali miste così da aiutare a "bloccare meglio i calci d'angolo".

Il lottatore in questione dovrebbe essere Christian Eckerlin, 39enne tedesco su cui il Brighton ha deciso di puntare: "È successo un paio di mesi fa" ha raccontato il giovanissimo tecnico del Brighton, classe 1993. "Lo abbiamo ingaggiato perché abbiamo parlato molto di calci piazzati, di interventi in area, delle nuove tendenze in Premier League. Perciò abbiamo cercato di adattarci anche noi".

"Non voglio essere sempre considerato un club gentile" ha continuato Hurzeler. "In certi momenti bisogna essere molto resilienti nei duelli personali. Esistono diversi modi per esserlo, per usare un blocco, diverse tecniche per vincere i duelli uno contro uno, soprattutto sui calci piazzati".

  • L'INGAGGIO DEL LOTTATORE

    Il Brighton e Hurzeler hanno deciso di puntare sul lottatore di MMA per un motivo molto semplice:

    "Si trova sempre ad affrontare duelli uno contro uno. Deve sempre trovare un modo per battere l'avversario. Cerchiamo di trarre ispirazione da altri sport e questa è una delle idee che abbiamo utilizzato. Se rimane impressa nella mente di un atleta, è sempre un aspetto positivo".

    Un terzo dei goal subiti dal Brighton in questa annata è arrivato su calcio piazzato, ragion per cui si è deciso di correre ai ripari per evitare che gli avversari cominciassero a puntare tutto sui calci d'angolo, consci di poter avere vita facile contro la squadra di Hurzeler.

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  • PROBLEMI IN DIFESA

    Il Brighton ha cercato di trovare nuove soluzioni per andare oltre l'altezza dei propri interpreti, sgomitando e lottando 'più in basso':

    “Non vogliamo essere battuti facilmente quando affrontiamo squadre più alte. Potremmo non essere così fisici per quanto riguarda la nostra altezza, ma ci sono sempre modi in cui puoi difendere e attaccare in questi duelli uno contro uno. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di utilizzare tecniche diverse anche dalle MMA”.

    Mister Hurzeler conosce bene il mondo della lotta, tanto che in passato si è allenato con il boxeur britannico Harlem Eubank:

    "Un po' ci sa fare le mani, l'allenamento di boxe è un ottimo modo per mettersi in forma, è fantastico se è in lotta o in forma" aveva raccontato lo stesso Eubank, proveniente proprio da Brighton.

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