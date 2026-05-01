Come difendere meglio in area? Assumendo un lottatore MMA: l'idea del Brighton

Il Brighton ha assunto un lottatore di MMA per migliorare sui calci piazzati. Ed evitare così di passare per una squadra "troppo gentile". Fabian Hurzeler, allenatore del club britannico, ha raccontato di come il club abbia deciso di puntare su un lottatore di arti marziali miste così da aiutare a "bloccare meglio i calci d'angolo".

Il lottatore in questione dovrebbe essere Christian Eckerlin, 39enne tedesco su cui il Brighton ha deciso di puntare: "È successo un paio di mesi fa" ha raccontato il giovanissimo tecnico del Brighton, classe 1993. "Lo abbiamo ingaggiato perché abbiamo parlato molto di calci piazzati, di interventi in area, delle nuove tendenze in Premier League. Perciò abbiamo cercato di adattarci anche noi".

"Non voglio essere sempre considerato un club gentile" ha continuato Hurzeler. "In certi momenti bisogna essere molto resilienti nei duelli personali. Esistono diversi modi per esserlo, per usare un blocco, diverse tecniche per vincere i duelli uno contro uno, soprattutto sui calci piazzati".