Stefano Silvestri

Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato

Il 3-4-2-1 in vigore da diverse settimane può vacillare a fronte del lungo stop del brasiliano e dell'emergenza infortuni: spazio al 3-5-2 senza più esterni offensivi?

Contro la Juventus, nel big match delle 18, il Napoli scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1 con due trequartisti/esterni offensivi alle spalle di un centravanti. E qui i dubbi, a meno di clamorose sorprese last minute, non esistono.

Già, ma poi? Antonio Conte potrà andare avanti in questa maniera anche nelle prossime settimane, con un modulo pensato per sopperire all'emergenza infortuni ma che a sua volta non ne è rimasto immune?

La questione relativa all'assetto tattico rischia di diventare di primaria importanza soprattutto per un motivo: Conte sta vedendo scomparire, in un senso o nell'altro, tutti i giocatori potenzialmente schierabili tra centrocampo e attacco. Con conseguenti, e forse inevitabili, ripensamenti su come disegnare il nuovo Napoli nella retta finale della stagione.

    CONTE PASSA AL 3-5-2?

    A confermare come il cambio di sistema tattico rischia di essere ormai dietro l'angolo è stato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Secondo il quotidiano il 3-4-2-1 potrebbe essere ormai alle battute finali, con un nuovo modulo pronto a subentrare?

    Quale? Il 3-5-2. Un assetto che Conte conosce benissimo, praticamente alla perfezione. Un sistema con cui ha trionfato alla Juventus e all'Inter e con cui ha portato un'Italia dalle qualità individuali tutt'altro che eccelse - difesa e portiere a parte - a sfiorare la semifinale di un Europeo.

  • LA "SCOMPARSA" DEI TREQUARTISTI

    Il nocciolo della questione, del resto, è quello già menzionato: Conte è assolutamente a corto di elementi che possano giostrare tra le linee. Al momento in pratica sono soltanto due: Elmas e Vergara. Ed entrambi non a caso saranno titolari a Torino contro la Juventus.

    La coperta è diventata cortissima dopo la cessione di Noa Lang al Galatasaray, roba degli ultimi giorni. Ma soprattutto con la pessima notizia del nuovo stop di David Neres, che dopo essere rientrato in campo per qualche minuto contro il Parma si è fermato ancora, decidendo di sottoporsi a un'operazione che potrebbe tenerlo ai box per tre mesi.

    Ai box è anche Matteo Politano, un altro in grado di interpretare quel ruolo nonostante nelle ultime partite sia stato schierato da Conte a tutta fascia. Il rientro dell'ex interista non è lontanissimo, ma evidentemente Conte starebbe pensando lo stesso di modificare il modulo. Anche per altre motivazioni.

    IL RITORNO DI ANGUISSA (QUANDO?)

    La speranza dell'allenatore salentino è sempre quella che Frank Anguissa, uno dei motori principali del suo Napoli, possa a breve riprendere posto in mezzo al campo. Il problema è capire effettivamente quando. E questo, tra un recupero più lento del previsto e il mal di schiena, non lo sa ancora nessuno.

    Anguissa doveva essere teoricamente a disposizione di Conte già contro la Juventus, ma così non è stato. Anche per questo il 3-4-2-1 verrà mantenuto anche a Torino: perché una mezzala in grado di far compagnia a Lobotka e McTominay non c'è. Non lo è Elmas, che il tecnico vede in altri ruoli.

    Appena Anguissa tornerà a disposizione, e il Napoli si augura che questo accada il prima possibile, il progetto di 3-5-2 si attiverebbe automaticamente. E tornerebbe a riformarsi il classico centrocampo a tre che ha fatto le fortune non solo di Conte, ma anche di Luciano Spalletti nell'anno del terzo Scudetto partenopeo.

  • POLITANO E... JUANLU?

    Ancora a proposito di Politano: è facile pensare che al suo rientro possa essere piazzato da Conte di nuovo a tutta fascia, a correre su e giù, da esterno puro. Con Di Lorenzo mantenuto dunque nella piazzola del terzo di difesa, sul centro-destra della retroguardia a tre.

    Occhio però anche al mercato. Dove è rispuntato il nome di Juanlu Sanchez, terzino o esterno del Siviglia, già cercato dal Napoli la scorsa estate senza che l'interesse azzurro sfociasse in alcunché di concreto. L'arrivo dello spagnolo consentirebbe a Conte di irrobustire ulteriormente la trasformazione del modulo in un 3-5-2, avendo un elemento ancora più adatto rispetto a Politano per giocare sulla destra.

  • LE PROSPETTIVE CON GIOVANE

    Chi già fa parte della rosa del Napoli per la seconda parte della stagione è Giovane. Il talento brasiliano è stato ufficializzato sabato, arriva dal Verona dove si è messo in mostra come elemento interessantissimo della Serie A ed è già a disposizione di Conte per la partita contro la Juventus.

    Giovane è un giocatore offensivo che può giostrare un po' in tutti i ruoli del reparto. Ma a Verona ha fatto solo la seconda punta in coabitazione con un altro attaccante, spesso Orban, un concentrato di mobilità multipla che non ha comunque impedito all'Hellas di annaspare costantemente in fondo alla classifica.

    L'ex Corinthians, insomma, nel nuovo 3-5-2 di Conte andrebbe a far compagnia al centravanti di turno. Che si tratti di Hojlund o di Lukaku. Con anche la possibilità - ora sì - di veder giocare assieme il danese e il belga, naturalmente quando quest'ultimo si sarà ristabilito.

    Dubbi su dubbi, progetti su progetti. Poi la realtà spesso cozza con le aspettative e le ambizioni, ostacolando il cammino tra un infortunio e un altro. Ma intanto la nuova strada contiana potrebbe essere tracciata.

  • COSÌ IL NUOVO NAPOLI?

    Anguissa non c'è ancora, Politano neppure, Rrahmani è infortunato, Giovane non ha nemmeno esordito con la nuova maglia. Ma intanto ecco come potrebbe schierarsi il nuovo Napoli nelle idee di Conte, nel caso il passaggio al 3-5-2 diventi effettivamente realtà.

    NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (Juan Jesus); Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Giovane (Lukaku), Hojlund. All. Conte

