Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato

La speranza dell'allenatore salentino è sempre quella che Frank Anguissa, uno dei motori principali del suo Napoli, possa a breve riprendere posto in mezzo al campo. Il problema è capire effettivamente quando. E questo, tra un recupero più lento del previsto e il mal di schiena, non lo sa ancora nessuno.

Anguissa doveva essere teoricamente a disposizione di Conte già contro la Juventus, ma così non è stato. Anche per questo il 3-4-2-1 verrà mantenuto anche a Torino: perché una mezzala in grado di far compagnia a Lobotka e McTominay non c'è. Non lo è Elmas, che il tecnico vede in altri ruoli.

Appena Anguissa tornerà a disposizione, e il Napoli si augura che questo accada il prima possibile, il progetto di 3-5-2 si attiverebbe automaticamente. E tornerebbe a riformarsi il classico centrocampo a tre che ha fatto le fortune non solo di Conte, ma anche di Luciano Spalletti nell'anno del terzo Scudetto partenopeo.