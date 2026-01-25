Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato

Contro la Juventus, nel big match delle 18, il Napoli scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1 con due trequartisti/esterni offensivi alle spalle di un centravanti. E qui i dubbi, a meno di clamorose sorprese last minute, non esistono.
Già, ma poi? Antonio Conte potrà andare avanti in questa maniera anche nelle prossime settimane, con un modulo pensato per sopperire all'emergenza infortuni ma che a sua volta non ne è rimasto immune?
La questione relativa all'assetto tattico rischia di diventare di primaria importanza soprattutto per un motivo: Conte sta vedendo scomparire, in un senso o nell'altro, tutti i giocatori potenzialmente schierabili tra centrocampo e attacco. Con conseguenti, e forse inevitabili, ripensamenti su come disegnare il nuovo Napoli nella retta finale della stagione.