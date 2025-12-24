Pubblicità
Come cambia il mercato del Napoli a saldo zero: Mainoo più lontano e qualche cessione, Lucca verso la partenza a gennaio

La Commissione di vigilanza sui bilanci dei club impone al Napoli grande prudenza sul mercato di gennaio, quando qualche giocatore potrebbe partire per alleggerire il monte ingaggi. Ma nessun sacrificio eccellente.

Dopo un'estate faraonica il Napoli si appresta a vivere una sessione di mercato invernale decisamente meno ricca.

Più che una scelta, si tratterà di una necessità dopo l'analisi dei conti da parte della Commissione di vigilanza governativa sui bilanci dei club.

La società di Aurelio De Laurentiis, insomma, non sarà del tutto libera di operare in entrata se prima non libererà spazio e risorse tramite qualche uscita.

Ecco perché la sensazione è che i colpi di cui si è parlato negli ultimi mesi per sopperire all'emergenza infortuni non arriveranno.

  • COSA SUCCEDE AL MERCATO DEL NAPOLI

    Ma cosa succede al mercato del Napoli?

    La commissione indipendente che vigilia sui bilanci dei club ha sancito che il club azzurro a gennaio dovrà operare a saldo zero.

    In pratica il Napoli dovrà bilanciare perfettamente ogni eventuale acquisto con una cessione di pari valore. Stessa sorte peraltro toccata ad un'altra società di Serie A, ovvero il Pisa.

    Il costo del lavoro in entrambi i casi ha superato la soglia dell'80%. Dato che impone la limitazione ma, almeno per il momento, non il blocco totale a cui per esempio era stata obbligata la Lazio in estate.

  • IL NAPOLI RISCHIA IL BLOCCO DEL MERCATO?

    Al momento, come detto sopra, il Napoli potrà operare sul mercato ma solo bilanciando perfettamente acquisti e cessioni.

    Di certo bisognerà fare grande attenzione a migliorare il rapporto tra costo del lavoro e ricavi per evitare ulteriori e più pesanti ripercussioni nella prossima sessione.

    Nel caso in cui un club si trovi al di sopra della soglia stabilità per due sessioni consecutive o l'infrazione risultasse addirittura maggiore, infatti, si procederebbe al blocco totale del mercato con l'impossibilità di effettuare acquisti.

    COME CAMBIA IL MERCATO DEL NAPOLI

    Considerata la nuova situazione, dunque, appare difficile che il Napoli possa concludere grandi colpi nella sessione di gennaio.

    L'intenzione iniziale era quella di regalare a Conte almeno un importante rinforzo a centrocampo, ovvero il reparto maggiormente colpito dall'emergenza infortuni.

    Ma gli ultimi risultati e le buone notizie che giungono sulle condizioni di Anguissa e Lobotka, entrambi sulla via del recupero, non impongono più un intervento immediato.

    Mainoo, insomma, sembra forse definitivamente allontanarsi a meno che il Manchester United non decida di liberarlo a costo quasi zero. E che il Napoli non piazzi almeno un'uscita di pari valore.

  • LE CESSIONI DEL NAPOLI A GENNAIO

    Qualche movimento a Napoli potrebbe invece registrarsi in uscita. Ma ovviamente nessun big della rosa di Conte verrà ceduto a gennaio.

    Il nome più a rischio è quello di Lorenzo Lucca. L'attaccante, ad oggi, non ha convinto e col rientro a pieno regime di Lukaku troverebbe ancora meno spazio.

    La sua eventuale cessione aiuterebbe ad abbassare il costo del lavoro, così come quella di Marianucci, anche lui dato in uscita e poco utilizzato da Conte.

    Da valutare infine le posizioni di Ambrosino e Mazzocchi. Anche se il secondo alla fine dovrebbe restare per offrire un'alternativa in più sulle fasce in caso di necessità.

