Come cambia il mercato del Napoli a saldo zero: Mainoo più lontano e qualche cessione, Lucca verso la partenza a gennaio

Dopo un'estate faraonica il Napoli si appresta a vivere una sessione di mercato invernale decisamente meno ricca.

Più che una scelta, si tratterà di una necessità dopo l'analisi dei conti da parte della Commissione di vigilanza governativa sui bilanci dei club.

La società di Aurelio De Laurentiis, insomma, non sarà del tutto libera di operare in entrata se prima non libererà spazio e risorse tramite qualche uscita.

Ecco perché la sensazione è che i colpi di cui si è parlato negli ultimi mesi per sopperire all'emergenza infortuni non arriveranno.