Come cambia il Como dopo il mercato: Ikoné, Douvikas, Smolcic, chi gioca contro la Juventus e chi sarà titolare

I lariani hanno speso quasi 50 milioni a gennaio, modificando parte della rosa: come può schierare ora Fabregas il proprio undici titolare.

Quasi 50 milioni. Una cifra piuttosto alta per una neopromossa in Serie A e piuttosto alta per una finestra invernale di mercato. Ma il Como, e questo è noto da tempo, non può essere considerata una neopromossa come le atre.

Il club lariano, guidato dai fratelli Hartono, ha speso parecchio a gennaio per modificare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Lo aveva già fatto in estate, ma con risultati inferiori alle aspettative: lo dice la classifica, che vede Cutrone e compagni al quindicesimo posto con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

E così, via a una seconda rivoluzione. Il Como ha accolto addirittura 10 giocatori dal mercato di riparazione, tutti stranieri e quasi tutti provenienti dall'estero. E ora la palla passa nelle mani di Fabregas: toccherà a lui capire come ridisegnare la squadra. Possibilmente già a partire dall'anticipo di venerdì contro la Juventus.