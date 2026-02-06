Come cambia la Cremonese coi nuovi acquisti: Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric, i nuovi titolari di Nicola

7 dicembre 2025: questa è la data dell'ultima vittoria della Cremonese. Che sì, continua ad avere un buon margine sulla zona retrocessione, ma che sta vivendo un periodo di forma deficitario se paragonato alla prima parte della stagione.
Anche per questo la dirigenza grigiorossa ha deciso di puntare su alcuni elementi in più nel mercato di gennaio. Scegliendo, proprio come in estate, di inserire in rosa giocatori che la Serie A la conoscono piuttosto bene, senza affidarsi dunque a troppe scommesse esotiche.
Sebastiano Luperto dal Cagliari, Milan Djuric dal Parma, Morten Thorsby dal Genoa e Youssef Maleh dal Lecce: sono questi i fantastici quattro arrivati a Cremona negli ultimi giorni del mercato invernale, se non nelle ultime ore, per dare una mano alla formazione di Nicola nella corsa verso la salvezza.
Come cambia la Cremonese con gli innesti invernali, con particolare riferimento al posticipo di lunedì in casa dell'Atalanta? Come possono giocare i grigiorossi e i nuovi titolari di Nicola.