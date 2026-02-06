Goal.com
Live
Luperto Thorsby MalehGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambia la Cremonese coi nuovi acquisti: Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric, i nuovi titolari di Nicola

I grigiorossi hanno inserito quattro innesti nella rosa di Nicola negli ultimi giorni del mercato invernale: come cambia l'undici titolare e chi può giocare lunedì contro l'Atalanta.

7 dicembre 2025: questa è la data dell'ultima vittoria della Cremonese. Che sì, continua ad avere un buon margine sulla zona retrocessione, ma che sta vivendo un periodo di forma deficitario se paragonato alla prima parte della stagione.

Anche per questo la dirigenza grigiorossa ha deciso di puntare su alcuni elementi in più nel mercato di gennaio. Scegliendo, proprio come in estate, di inserire in rosa giocatori che la Serie A la conoscono piuttosto bene, senza affidarsi dunque a troppe scommesse esotiche.

Sebastiano Luperto dal Cagliari, Milan Djuric dal Parma, Morten Thorsby dal Genoa e Youssef Maleh dal Lecce: sono questi i fantastici quattro arrivati a Cremona negli ultimi giorni del mercato invernale, se non nelle ultime ore, per dare una mano alla formazione di Nicola nella corsa verso la salvezza.

Come cambia la Cremonese con gli innesti invernali, con particolare riferimento al posticipo di lunedì in casa dell'Atalanta? Come possono giocare i grigiorossi e i nuovi titolari di Nicola.

  • LUPERTO TITOLARE?

    Titolare al Cagliari nelle ultime partite, nonostante le voci - sempre smentite - di un rapporto non idilliaco con Pisacane, Luperto non ha preso benissimo l'addio al Cagliari. E sui social ha scritto di "situazioni già definite", lanciando dunque un sasso nello stagno.

    Ma la Sardegna è già il passato. Il presente dice che sì, Luperto arriva alla Cremonese per prendersi subito una maglia da titolare. L'ex empolese giocherà sul centro-sinistra della difesa a tre di Nicola, che lo conosce bene avendolo allenato sia ad Empoli che a Cagliari e che grazie al suo innesto aggiungerà esperienza alla propria retroguardia.

    Alla Cremonese, del resto, mancava un terzo di difesa di piede mancino: lo ha trovato in Luperto, ottimo colpo per una formazione che ambisce alla permanenza in Serie A dopo le salvezze già conquistate con Empoli e Cagliari.

  • THORSBY TITOLARE?

    A meno di sorprese, anche Thorsby sarà titolare nella nuova Cremonese di Nicola. Del resto ha sorpreso parecchio la scelta del Genoa di disfarsi in extremis di uno dei potenziali pilastri del proprio centrocampo, nonostante tre panchine di fila contro Parma, Bologna e Lazio avessero già fatto intuire qualcosa.

    Thorsby, nazionale norvegese e in campo anche contro l'Italia, giocherà mezzala nella Cremonese. Ovvero il ruolo che sente più suo, nonostante la capacità di giostrare anche su altre zolle del centrocampo.

    La necessità di portare a casa un elemento simile è stata data anche dagli infortuni che nelle ultime settimane hanno colpito la rosa della Cremonese in quel reparto: contro l'Inter, ad esempio, mancavano Payero, Bondo, Collocolo e Vandeputte.

  • MALEH TITOLARE?

    Qualche dubbio in più, almeno sulla carta, suscita il ruolo che potrebbe ricoprire Maleh nella Cremonese. Anche se l'ex leccese è l'unico dei nuovi acquisti, essendo arrivato prima degli altri, a essere già sceso in campo: ha fatto il titolare proprio contro l'Inter.

    Nel momento in cui i vari Payero, Bondo e Vandeputte si rimetteranno a disposizione di Nicola rientrando dall'infermeria, Nicola si ritroverà a dover gestire una discreta abbondanza di mezzali: toccherà proprio al tecnico decidere chi, di volta in volta, si sarà meritato le due maglie da titolare accanto al play. E in corsa ci sarà anche lo stesso Maleh.

    Il mancino, come Luperto, è del resto un giocatore che Nicola apprezza parecchio: i due hanno lavorato assieme all'Empoli nella seconda metà del campionato 2023/2024, portando i toscani alla salvezza grazie al successo sulla Roma all'ultima giornata.

  • Djuric Cremonese InterGetty Images

    DJURIC TITOLARE?

    Chi in un primo momento partirà dalle retrovie è Djuric. Centravanti che a Parma ha giocato pochissimo nella prima parte della stagione, e che sembra destinato a ricoprire il ruolo del sostituto fisso anche alla Cremonese. 

    Il bosniaco ha fatto il proprio esordio con la maglia grigiorossa contro l'Inter, come Maleh, ma a differenza del compagno è entrato in campo dalla panchina: i titolari in attacco erano Bonazzoli e Vardy, ovvero la coppia a cui Nicola ha dato maggiormente fiducia in questi mesi.

    Ai box c'è anche Sanabria, altro elemento di prestigio che però a Cremona non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Il quartetto principale d'attacco è completato proprio da Djuric, che di fatto può essere considerato una quarta punta con caratteristiche fisiche che i compagni non hanno.

  • LA FORMAZIONE DELLA CREMONESE CONTRO L'ATALANTA

    Così potrebbe schierarsi la Cremonese nel tardo pomeriggio di lunedì contro l'Atalanta, in uno dei due posticipi che chiuderanno la ventiquattresima giornata di Serie A:

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

