Come cambia la Cremonese coi nuovi acquisti: Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric, i nuovi titolari di Nicola

Chi in un primo momento partirà dalle retrovie è Djuric. Centravanti che a Parma ha giocato pochissimo nella prima parte della stagione, e che sembra destinato a ricoprire il ruolo del sostituto fisso anche alla Cremonese.

Il bosniaco ha fatto il proprio esordio con la maglia grigiorossa contro l'Inter, come Maleh, ma a differenza del compagno è entrato in campo dalla panchina: i titolari in attacco erano Bonazzoli e Vardy, ovvero la coppia a cui Nicola ha dato maggiormente fiducia in questi mesi.

Ai box c'è anche Sanabria, altro elemento di prestigio che però a Cremona non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Il quartetto principale d'attacco è completato proprio da Djuric, che di fatto può essere considerato una quarta punta con caratteristiche fisiche che i compagni non hanno.