Come cambia l'attacco del Torino senza Zapata: da Adams a Sanabria, con Vlasic jolly offensivo

Dopo l'infortunio di Zapata, uscito in barella nel match contro l'Inter, il Torino deve trovare nuove certezze davanti: le opzioni per Vanoli.

Sono ore di attesa quelle in casa Torino: non ci sono ancora ufficialità sull'infortunio di Duvan Zapata - uscito in barella nella sfida di San Siro contro l'Inter - ma c'è il rischio di un lungo stop.

Paolo Vanoli deve dunque fare i conti con una possibile assenza importantissima per il suo attacco, un giocatore che si è già reso protagonista con tre goal.

Tra le possibili opzioni c'è Antonio Sanabria, che potrebbe posizionarsi di fianco a Ché Adams; occhio anche a Nikola Vlasic: il trequartista croato è ormai totalmente recuperato e nelle ultime due uscite ha servito un assist e siglato una rete su rigore.