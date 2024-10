Infortunio Zapata, l'esito degli esami: tripla lesione, stop lunghissimo. Quando rientra e i tempi di recupero

L'infortunio di Duvan Zapata, come si sospettava già sabato sera, è grave: il colombiano tornerà in campo solo nella prossima stagione.

L'attesa è finita: due giorni dopo l'episodio accaduto nel finale della gara di San Siro contro l'Inter, il Torino ha scoperto nel dettaglio l'entità dell'infortunio rimediato da Duvan Zapata.

L'infortunio in questione è serio, come sospettato dopo la sua uscita dal campo in barella e come rivelato dagli esami a cui si è sottoposto oggi il centravanti colombiano: tripla lesione.

Zapata è arrivato alla clinica Fornaca di Torino poco dopo mezzogiorno, rimanendovi per poco più di un'ora e uscendo alle 13.15 circa. Dopodiché, il club granata ha emesso un comunicato ufficiale per ragguagliare tifosi e appassionati sulle sue reali condizioni.