Come cambia l'Atalanta con Retegui: titolare o no? La gerarchia in attacco

È Mateo Retegui il sostituto dell'infortunato Scamacca: come cambia l'Atalanta con l'ingaggio dell'ex Tigre.

Atalanta corsa subito ai ripari dopo il grave infortunio rimediato da Gianluca Scamacca nell'amichevole persa contro il Parma: l'ex Sassuolo tornerà a disposizione di Gasperini soltanto nel 2025, ragion per cui la 'Dea' si è mossa per ovviare al forfait in attacco.

Sostituto individuato in Mateo Retegui, peraltro vice di Scamacca in Nazionale: affare da 22 milioni più 3 di bonus per le casse del Genoa, che ha accettato la proposta nerazzurra dopo aver abbassato le pretese rispetto all'iniziale richiesta di 35 milioni.

Per Retegui arriva ufficialmente una nuova avventura dopo un solo anno trascorso in Liguria: sarà titolare o no nel 3-4-2-1 di Gasperini?