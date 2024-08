Retegui all'Atalanta, accordo raggiunto col Genoa: la Dea chiude per il sostituto di Scamacca

Dopo l'infortunio di Scamacca, l'Atalanta punta tutto su Retegui come sostituto per l'imminente stagione: la Dea ha trovato l'accordo con il Genoa.

Sarà Mateo Retegui il sostituto di Gianluca Scamacca, infortunatosi in amichevole e ai box fino al 2025. L'Atalanta, che sfiderà il Real Madrid nella prima gara ufficiale dell'annata (Supercoppa Europea), ha scelto l'attaccante della Nazionale e ha raggiunto l'accordo con il Genoa.

Arrivata all'improvviso dopo il k.o di Scamacca, l'idea di Retegui si è trasformata rapidamente in realtà, tanto che secondo Fabrizio Romano l'intesa è stata raggiunta sulla formula e sulla valutazione dell'attaccante italo-argentino. Dopo le voci sulla Juventus e non solo, il suo futuro è in quel di Bergamo.

L'offerta dell'Atalanta? Bonus compresi, 25 milioni di euro. Una cifra che ha convinto il Genoa a cedere in fretta e furia il suo bomber, comunque da tempo al centro delle voci di mercato come obiettivo delle big italiane e non solo.