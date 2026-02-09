Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu Spalletti Inter Juventus GFXGOAL
Claudio D'Amato

Come arrivano Inter e Juventus al derby d'Italia: nerazzurri spediti, Madama si inceppa

Il weekend ha confermato un'Inter schiacciasassi ed inarrrestabile, mentre la Juve - dopo l'uscita dalla Coppa Italia - ha frenato anche in campionato: sarà un San Valentino con momenti contrapposti.

Pubblicità

Qualcuno fermi l'Inter.

Non è ciò che il popolo nerazzurro desidera, chiaro, ma lo slogan racchiude esattamente quanto di clamoroso stanno costruendo in campionato i ragazzi di Cristian Chivu.

Il weekend appena andato in archivio ha confermato Lautaro & co. schiacciasassi, in pole per mettere le mani sullo Scudetto e fragorosi sia dal punto di vista della produzione offensiva che nel morale e nelle convinzioni.

Aspetti che la Juventus invece fatica a mettere in fila all'interno del proprio DNA attuale, i cui fili sono stati riattaccati da Luciano Spalletti ma che spesso e volentieri si scollegano nei momenti chiave: quelli "determinanti", come li definisce il tecnico di Certaldo.

Il ko evitato all'ultimo respiro da Kalulu contro la Lazio avvalora la tesi di chi ha rialzato Madama, chiamata però ora a misurarsi con la super favorita d'obbligo nonché regina di una Serie A entrata nella fase clou.

  • INTER SENZA FRENI

    Rimarcare l'exploit nerazzurro al Mapei Stadium appare quasi superfluo, ma occorre per sigillare il periodo di grazia dell'Inter: 5 goal a domicilio al Sassuolo e leadership, con 5 vittorie consecutive tra campionato, Champions e Coppa Italia. Il ko con l'Arsenal risulta l'unico neo post flop Supercoppa, perché per il resto nelle ultime 12 uscite la banda Chivu ha colto 10 successi e un pareggio.

    • Pubblicità

  • LA JUVE SI INCEPPA

    Se l'Inter quando c'è da cambiar marcia lo fa brillantemente e con 'ferocia', alla Juventus accade l'esatto contrario: il calendario obbliga a non fallire, offrendo la chance di dimostrare che il processo di trasformazione da Tudor a Spalletti è completo e far dimenticare come la Signora si inceppi.

    È avvenuto a Cagliari, la storia si è ripetuta giovedì con l'eliminazione a Bergamo, il nastro si è riavvolto allo Stadium al cospetto dell'ex Sarri, ad un nulla dal colpaccio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • REAZIONE SÌ, MA CHE BLACKOUT

    Che Big Luciano abbia (ri)plasmato i bianconeri nella testa e nel cuore è inconfutabile, però manca ancora qualcosa. Quel qualcosa che l'Inter possiede e che la Juve sta tentando di far suo: chiamasi maturità calcistica, fattore cruciale ai fini di una gestione lineare dei tanti match nel match che si presentano nell'arco dei 90'.

    I blackout vanno rimossi, il backup va completato. Magari a cominciare da San Siro?

  • SAN VALENTINO CONTRAPPOSTO

    Per saperlo occorrerà attendere sabato sera, quando San Valentino dovrà tradursi in crash test per la Juve e in esame Scudetto per l'Inter.

    Cuore oltre l'ostacolo, incrocio poco adatto ai deboli di cuore: di metafore attinenti ce ne sarebbero una marea, ma ciò che conta - per entrambe - è regalarsi una notte tanto speciale quanto proficua per alimentare i rispettivi cammini, suddivisi tra marcia tricolore e rincorsa Champions.

    La capolista ci arriva al top, chi insegue un po' meno, ma il derby d'Italia riserva sempre emozioni e ribaltoni: per capirlo, non ci resta che aspettare e azionare il countdown.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0