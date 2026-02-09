Come arrivano Inter e Juventus al derby d'Italia: nerazzurri spediti, Madama si inceppa

Se l'Inter quando c'è da cambiar marcia lo fa brillantemente e con 'ferocia', alla Juventus accade l'esatto contrario: il calendario obbliga a non fallire, offrendo la chance di dimostrare che il processo di trasformazione da Tudor a Spalletti è completo e far dimenticare come la Signora si inceppi.

È avvenuto a Cagliari, la storia si è ripetuta giovedì con l'eliminazione a Bergamo, il nastro si è riavvolto allo Stadium al cospetto dell'ex Sarri, ad un nulla dal colpaccio.