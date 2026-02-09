Come arrivano Inter e Juventus al derby d'Italia: nerazzurri spediti, Madama si inceppa

Qualcuno fermi l'Inter.
Non è ciò che il popolo nerazzurro desidera, chiaro, ma lo slogan racchiude esattamente quanto di clamoroso stanno costruendo in campionato i ragazzi di Cristian Chivu.
Il weekend appena andato in archivio ha confermato Lautaro & co. schiacciasassi, in pole per mettere le mani sullo Scudetto e fragorosi sia dal punto di vista della produzione offensiva che nel morale e nelle convinzioni.
Aspetti che la Juventus invece fatica a mettere in fila all'interno del proprio DNA attuale, i cui fili sono stati riattaccati da Luciano Spalletti ma che spesso e volentieri si scollegano nei momenti chiave: quelli "determinanti", come li definisce il tecnico di Certaldo.
Il ko evitato all'ultimo respiro da Kalulu contro la Lazio avvalora la tesi di chi ha rialzato Madama, chiamata però ora a misurarsi con la super favorita d'obbligo nonché regina di una Serie A entrata nella fase clou.