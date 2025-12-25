Pubblicità
Coman RonaldoGetty/Goal
Ritabrata Banerjee

Coman "supera" Ronaldo e trascina l'Al Nassr nella AFC Champions League: come sta andando l'ex Bayern Monaco in Arabia

L'Al-Nassr ha battuto per 5-1 la squadra irachena dell'Al-Zawraa, chiudendo la fase a gironi della AFC Champions League Two con un record del 100%. Dopo aver saltato le prime cinque partite del girone, Cristiano Ronaldo ha finalmente giocato una partita continentale, fornendo un assist durante la partita. Tuttavia, è stato Kingsley Coman a rubare la scena, grazie alla sua doppietta che ha aiutato l'Al-Nassr a sbaragliare gli avversari.

Tutto facile per l'Al Nassr nella sfida di AFC Champions League dove ha battuto nettamente l'Al-Zawraa SC, squadra dell'Iran. 

E assoluto protagonista del match è stato  Kingsley Coman. Il francese, arrivato dal Bayern Monaco in estate, si sta mettendo in mostra in Arabia Saudita e sta aiutando Cristiano Ronaldo a vincere il suo primo campionato da quando è lì. 

Ma come sta andando l'ex Bayern Monaco e Juventus con l'Al Nassr? I numeri della sua stagione e il racconto dell'ultima gara dove ha realizzato una doppietta. 

  • COMAN BRILLA NELL'AL NASSR

    L' Al-Nassr ha concluso la fase a gironi dell'AFC Champions League Two con un record del 100%, segnando cinque goal all'Al-Zawraa nella partita giocata in casa mercoledì.

    L'Al-Nassr ha dominato la partita fin dall'inizio, con Coman che ha sbloccato il risultato per la sua squadra al 12'. Angelo Gomes ha scambiato un rapido uno-due con il francese per entrare in area dalla destra prima di crossare indietro per l'ala, che ha trovato la rete. Sette minuti dopo, Wesley ha raddoppiato. Joao Felix ha tentato un colpo di testa al volo da un calcio d'angolo, inizialmente respinto, ma il centrocampista ha approfittato del rimbalzo e ha trovato la rete.

    Abdulelah Al-Amiri ha poi aggiunto il terzo goal prima della mezz'ora, trasformando in rete un preciso colpo di testa su calcio d'angolo di Felix. Il portoghese è finalmente riuscito a segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori allo scadere del primo tempo. In un'azione ben orchestrata dalla destra, Coman ha servito Ronaldo al limite dell'area. Il quarantenne ha controllato la palla prima di lanciarla verso Felix, che a sua volta ha superato il portiere avversario con un pallonetto al volo.

    Cinque minuti dopo l'intervallo, gli ospiti hanno accorciato le distanze con Ibrahim Gbadamosi che ha segnato il gol della bandiera per il club iracheno, ma Coman ha chiuso la partita al 56' completando la sua doppietta. Mentre Ronaldo ha contribuito all'incontro con un assist, il veterano è rimasto per lo più in silenzio in una serata che è appartenuta davvero a Coman.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    MVP

    Coman è stato un vero e proprio motore sulla fascia destra dell'Al-Nassr e il giocatore più importante della sua squadra, segnando una doppietta e fornendo l'assist per il goal di Felix poco prima dell'intervallo.

  • COME STA ANDANDO COMAN IN ARABIA SAUDITA

    Dopo una vita al Bayern Monaco Coman si sta mettendo in mostra nel campionato saudita. Alla sua prima stagione in Arabia, l'ex stella del club tedesco è già diventato un fattore. 

    Sei goal e sei assist in 15 presenze con l'Al Nassr; la squadra di Cristiano Ronaldo vuole provare finalmente a vincere il campionato e Coman senza dubbio può dare un grande contributo affinché avvenga. 

