Coman "supera" Ronaldo e trascina l'Al Nassr nella AFC Champions League: come sta andando l'ex Bayern Monaco in Arabia

L' Al-Nassr ha concluso la fase a gironi dell'AFC Champions League Two con un record del 100%, segnando cinque goal all'Al-Zawraa nella partita giocata in casa mercoledì.

L'Al-Nassr ha dominato la partita fin dall'inizio, con Coman che ha sbloccato il risultato per la sua squadra al 12'. Angelo Gomes ha scambiato un rapido uno-due con il francese per entrare in area dalla destra prima di crossare indietro per l'ala, che ha trovato la rete. Sette minuti dopo, Wesley ha raddoppiato. Joao Felix ha tentato un colpo di testa al volo da un calcio d'angolo, inizialmente respinto, ma il centrocampista ha approfittato del rimbalzo e ha trovato la rete.

Abdulelah Al-Amiri ha poi aggiunto il terzo goal prima della mezz'ora, trasformando in rete un preciso colpo di testa su calcio d'angolo di Felix. Il portoghese è finalmente riuscito a segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori allo scadere del primo tempo. In un'azione ben orchestrata dalla destra, Coman ha servito Ronaldo al limite dell'area. Il quarantenne ha controllato la palla prima di lanciarla verso Felix, che a sua volta ha superato il portiere avversario con un pallonetto al volo.

Cinque minuti dopo l'intervallo, gli ospiti hanno accorciato le distanze con Ibrahim Gbadamosi che ha segnato il gol della bandiera per il club iracheno, ma Coman ha chiuso la partita al 56' completando la sua doppietta. Mentre Ronaldo ha contribuito all'incontro con un assist, il veterano è rimasto per lo più in silenzio in una serata che è appartenuta davvero a Coman.