Com'è la vita del procuratore e i retroscena di Pastorello: "Evra rapito per firmare il rinnovo, i Ferragosto con Lotito, l'appuntamento Conte-Chelsea e il contratto Milito-Genoa lanciato"

Trattative, viaggi, telefonate, contratti, ma anche assicurazioni, traslochi e addirittura divorzi. Federico Pastorello, figlio d’arte e agente con quasi 30 anni di carriera nel settore del management sportivo, ha svelato alcuni segreti della vita di un procuratore.
In un’intervista rilasciata a Fanpage, Pastorello ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza lunga quasi tre decenni nel mondo del calcio.
Dall’episodio di Evra col rapimento per la firma al rapporto con Lukaku fino ai Ferragosto passati a Cortina con Lotito e la trattativa per portare ‘Big Rom’ dall’Inter al Chelsea.
“Sono attivo da 29, quindi 58 sessioni di calciomercato. Oltre 800 contratti fatti fra rinnovi e trasferimenti”.
L’agente ha parlato di tutto ciò che coinvolge questa figura tra vita privata e professionale, facendo un quadro dettagliato di quella che è la quotidianità.