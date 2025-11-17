Com'è la vita del procuratore e i retroscena di Pastorello: "Evra rapito per firmare il rinnovo, i Ferragosto con Lotito, l'appuntamento Conte-Chelsea e il contratto Milito-Genoa lanciato"

“Ho dei rapporti privilegiati con i "decision maker", le persone che prendono le decisioni all'interno dei club. Ho avuto almeno un giocatore in tutti i grandi club del mondo e a volte agenti, magari più giovani, ci propongono i loro giocatori per provare ad ad aprire un ventaglio di opzioni più grande. Nel caso specifico il Chelsea era orientato sull'Italia. Mi fecero un paio di nomi e dissi loro: "Se dovete prendere un allenatore italiano, prendete lui perché per me è il più bravo". Mi vennero dietro e organizzammo un appuntamento. Diedi qualche piccolo suggerimento su come prepararlo e, da un incontro che doveva durare un paio d'ore, restammo nove ore a casa Abramovich”.

Poi il contatto diretto:

“Due anni prima organizzai un appuntamento per mister Spalletti col Chelsea e vidi cosa poteva piacere. Antonio preparò un video con tutti i suoi lavori e gli dissi: "Lo devi mostrare". Abramovich era appassionatissimo di calcio, di tattica. E il mister in questo era straordinario. Fu incredibile vedere le imagini di come, con formazioni diverse tra Juve e Nazionale, le sue giocate memorizzate portavano al tiro giocatori diversi, in momenti diversi, dalla stessa mattonella”.