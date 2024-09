Com’è cambiato il Liverpol da Klopp a Slot: possesso palla, pressing e Szoboszlai

L’arrivo dell’ex allenatore del Feyenoord ha modificato ma senza stravolgere i Reds: ecco cosa deve aspettarsi il Milan di Fonseca.

Luci a San Siro. Inizia il cammino della nuova Champions League, con il format del tutto rinnovato e una Phase League che offrirà subito sfide di grandissimo fascino.

Fra quelle della primissima giornata non può che spiccare l’appuntamento del Meazza, in cui il Milan di Paulo Fonseca ospiterà il Liverpool di Arne Slot.

Quelli di martedì sera, per entrambe le squadre, saranno 90 minuti assolutamente non banali, che potrebbero già dare un forte indirizzo al proprio percorso europeo, che per i Reds - di rientro in UCL dopo un anno di assenza - e per Slot conteranno tantissimo.

Ma, parlando proprio dell’ex allenatore del Feyenoord, cosa ha portato Arne ad Anfield?