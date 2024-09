Com'è andato l'esordio di Osimhen con il Galatasaray: assist ed entusiasmo nel 5-0

Prima con la maglia del Galatasaray per Osimhen: niente goal nel successo per 5-0, ma un assist “involontario” e una prestazione di sostanza.

Ai riflettori puntati addosso è abituato ormai da tempo, ma un pizzico di emozione quest’oggi l’avrà provata anche lui.

Nel debutto di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray le attenzioni, come normale che sia, erano tutte rivolte sul nigeriano. Che non ha trovato il goal, ma non ha ugualmente deluso le attese.

Nella netta vittoria della formazione turca, 5-0 contro il Rizespor in campionato, l’attaccante ex Napoli ha contributo alla rete del 2-0 con un assist non intenzionale ed è stato un pericolo costante per la difesa avversaria.