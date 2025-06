Com'è andato Dzeko al Fenerbahçe: due anni, 46 goal, la fascia di capitano, un legame fortissimo

Il bosniaco si presenta alla Fiorentina tirato a lucido: è stato il simbolo dei turchi per un biennio e continua a essere decisivo anche in Nazionale.

Edin Dzeko è il nuovo centravanti della Fiorentina. Che sia per prendere il posto di Moise Kean o per alternarsi con l'ex bianconero, solo il futuro lo dirà. Ma intanto l'operazione è andata a buon fine.

Dzeko torna in Italia dopo un biennio trascorso in Turchia con la maglia del Fenerbahçe: a Istanbul era arrivato nell'estate del 2023, all'indomani della grande delusione per la finale di Champions League persa - proprio nella capitale turca, ironia della sorte - dall'Inter contro il Manchester City.

L'articolo prosegue qui sotto

Ha 39 anni, Dzeko. Li ha compiuti a marzo. E dunque non è più un calciatore di primo pelo: tutt'altro. Non solo: è reduce da due anni in un contesto che, nonostante la presenza sua e dei vari Osimhen, Mertens e Icardi non è ancora paragonabile ai massimi campionati europei.

Che calciatore troverà la Fiorentina? Com'è andato il biennio al Fenerbahçe di Dzeko? Numeri e rendimento dell'ex centravanti di Roma e Inter, pronto a giocare in Serie A con la terza maglia diversa.