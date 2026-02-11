Getty
Colpo duro per l'Arsenal! Beth Mead è una delle due grandi assenti nella cruciale partita di Champions League a poche settimane dall'inizio delle qualificazioni mondiali delle Lionesses.
Pubblicità
Ufficiale: Beth Mead esclusa dalla partita cruciale dell'Arsenal nella UWCL
Mead è uscita domenica dalla partita vinta per 1-0 contro il Manchester City, capolista della Women's Super League, dopo 68 minuti, senza dare l'impressione di essere infortunata. Tuttavia, dopo la partita, l'ala è stata vista con un tutore protettivo. Interrogata sulla sua situazione, l'allenatrice dell'Arsenal Renee Slegers ha dichiarato: "Penso che potremo comunicare maggiori informazioni nel corso della settimana. Ha appena giocato e ci sono delle valutazioni mediche, ma quando ne sapremo di più, comunicheremo di più".
Dopo l'atterraggio in Belgio martedì sera, Slegers ha fornito ulteriori aggiornamenti su Mead, confermando che non aveva viaggiato per la partita di andata dei play-off di Champions League delle Gunners contro l'OH Leuven. "Beth ha bisogno di tempo per scaricare lo stinco", ha spiegato.
- Getty Images
Mead sarà pronto per il ritiro dell'Inghilterra?
I tifosi dell'Arsenal sperano che la spiegazione di Slegers sull'assenza di Mead sia dovuta a un infortunio gestibile, piuttosto che a un problema più grave. I Gunners hanno alcune partite importanti in programma con l'avvicinarsi della fine della stagione, a cominciare dagli spareggi di Champions League, dove i campioni d'Europa in carica cercheranno di assicurarsi un posto nei quarti di finale.
Tuttavia, nelle prossime settimane Mead avrà anche l'opportunità di riposarsi per alleviare il dolore allo stinco. L'Arsenal è il grande favorito in questo scontro con il Leuven e, se riuscirà a ottenere una vittoria agevole in Belgio, come il 3-0 ottenuto contro lo stesso avversario nella fase a gironi a dicembre, Mead potrebbe non essere necessaria per la partita di ritorno, se fosse meglio per lei riposarsi.
Le Gunners hanno anche una partita di FA Cup contro il Bristol City, squadra di seconda divisione, alla fine di questo mese, che dovrebbero vincere facilmente, e poi ci sarà la pausa per le partite internazionali. La ct dell'Inghilterra Sarina Wiegman spera che Mead sia disponibile per allora, dato che le Lionesses inizieranno la campagna di qualificazione ai Mondiali femminili 2027 all'inizio del mese prossimo. La prima partita sarà in Turchia contro l'Ucraina, prima che l'Islanda arrivi al City Ground del Nottingham Forest il 7 marzo.
- PubblicitàPubblicità
L'Arsenal senza altri giocatori chiave per la sfida contro il Leuven
Mead non è l'unica assente nella partita di mercoledì. Dopo aver saltato la vittoria di domenica contro il Man City, l'attaccante Stina Blackstenius rimane indisponibile a causa di "problemi al polpaccio", ha spiegato Slegers. Alla domanda nel fine settimana su quando potrebbe tornare la nazionale svedese, il tecnico dell'Arsenal ha risposto: "Vedremo. Abbiamo ancora un paio di settimane di tempo e vedremo se riuscirà a tornare in campo prima della pausa per le nazionali. Viene valutata ogni giorno dal team medico, ma la situazione è ancora incerta".
Anche la portiere Anneke Borbe potrebbe essere nuovamente assente, dopo aver subito un brutto infortunio alla testa nella finale della FIFA Women's Champions Cup vinta dalle Gunners contro il Corinthians il 1° febbraio. Fortunatamente, la sua indisponibilità ha coinciso con il ritorno in forma di Daphne van Domselaar, la numero 1 dell'Arsenal che era assente dall'inizio di dicembre. Taylor Hinds, terzino della nazionale inglese, rimane fuori per un problema al piede.
- Getty Images Sport
Cooney-Cross di nuovo disponibile dopo una devastante notizia familiare
Ci sono però buone notizie per i tifosi dell'Arsenal, dato che Kyra Cooney-Cross è tornata in squadra. La centrocampista era tornata in Australia all'inizio di gennaio dopo che a sua madre Jess era stato diagnosticato un cancro terminale e aggressivo, per il quale non esiste una cura. Il club ha concesso alla ventitreenne tutto il tempo necessario in un momento incredibilmente difficile per lei e la sua famiglia.
I giocatori e i tifosi dell'Arsenal hanno manifestato pubblicamente il loro sostegno a Cooney-Cross durante la sua assenza: le sue compagne di squadra hanno indossato magliette con il suo nome e il suo numero durante il riscaldamento prima della partita contro il Manchester United il mese scorso, mentre i tifosi hanno esposto cartelli con la scritta: "Ti vogliamo bene, Kyra e Jess".
Cooney-Cross è ora tornata nella rosa dell'Arsenal ed è disponibile a tornare in campo contro il Leuven, mentre i Gunners cercano di raggiungere i quarti di finale, dove affronterebbero i rivali londinesi del Chelsea per un posto nelle semifinali.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità