Colpo duro per l'Arsenal! Beth Mead è una delle due grandi assenti nella cruciale partita di Champions League a poche settimane dall'inizio delle qualificazioni mondiali delle Lionesses.

Mead è uscita domenica dalla partita vinta per 1-0 contro il Manchester City, capolista della Women's Super League, dopo 68 minuti, senza dare l'impressione di essere infortunata. Tuttavia, dopo la partita, l'ala è stata vista con un tutore protettivo. Interrogata sulla sua situazione, l'allenatrice dell'Arsenal Renee Slegers ha dichiarato: "Penso che potremo comunicare maggiori informazioni nel corso della settimana. Ha appena giocato e ci sono delle valutazioni mediche, ma quando ne sapremo di più, comunicheremo di più".

Dopo l'atterraggio in Belgio martedì sera, Slegers ha fornito ulteriori aggiornamenti su Mead, confermando che non aveva viaggiato per la partita di andata dei play-off di Champions League delle Gunners contro l'OH Leuven. "Beth ha bisogno di tempo per scaricare lo stinco", ha spiegato.