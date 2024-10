Colpani a Calciomercato.com: "Grato a Galliani, Bastoni come un fratello"

Andrea Colpani spende parole al miele per Galliani e Bastoni, poi svela: "Nelle giovanili dell'Atalanta se andavi male a scuola non giocavi".

Andrea Colpani tra passato e presente.

Il centrocampista della Fiorentina, in esclusiva a Calciomercato.com, oltre a soffermarsi sul proprio rendimento si è espresso anche su chi gli ha consentito di porsi all'attenzione su palcoscenici di alto livello: Adriano Galliani.

Parole dolcissime nei confronti dell'ad del Monza, così come dolci sono i ricordi che legano Colpani ad Alessandro Bastoni. Col difensore dell'Inter condivisi gli anni vissuti nel vivaio dell'Atalanta, in merito ai quali 'Colpa' racconta un aneddoto che rende l'idea di come sia all'avanguardia il club orobico.